L’équipe féminine indienne a subi une défaite 0-3 aux mains du Bangladesh lors de son dernier match de championnat du championnat féminin SAFF au stade Dasharath mardi.

Cependant, cette défaite n’a eu aucun impact sur la qualification de l’Inde en demi-finale, car les Blue Tigresses avaient déjà réservé leur place dans le dernier carré, où elles devraient affronter le Népal samedi 16 septembre au même endroit.

Le MS Jahan Shopna a marqué un doublé pour le Bangladesh, tandis que Srimoti Sarkar en a obtenu un à son nom, pour infliger une défaite complète à l’Inde.

Le Bangladesh a eu le premier élan et a pris les devants à la 12e minute, lorsque Sarkar a envoyé un ballon à Shopna, qui s’est inséré entre deux défenseurs et l’a envoyé devant le gardien, pour mettre son équipe en tête.

L’Inde a eu sa première chance du match le 19 quand Anju Tamang a obtenu un coup franc à 22 mètres du but. La jeune Priyangka Devi s’est approchée de la balle morte mais l’a enroulée juste à côté des boiseries.

Quelques minutes plus tard, Sarkar a doublé l’avance du Bangladesh en s’élançant dans la surface indienne depuis le flanc gauche et en dépassant la gardienne.

L’Inde a tenté de tenter plusieurs longues diagonales pour prendre la highline bangladaise au dépourvu, mais en vain, car la première mi-temps s’est rapidement terminée, ce dernier prenant une avance de deux buts dans le tunnel.

Les Blue Tigresses ont bien démarré la seconde mi-temps et ont rapidement obtenu un coup franc sur le flanc droit, qui a été envoyé par Priyangka, vers Renu, qui s’était libérée de son marqueur. Cependant, le ballon a rebondi maladroitement dans le virage, a ricoché sur l’estomac de Renu et est allé en toute sécurité dans les mains du gardien bangladais Rupna Chakma.

Comme l’occasion en or a été manquée, la misère s’est encore aggravée pour les Indiens quelques minutes plus tard. La capitaine bangladaise Sabina Khatun s’est libérée lors d’une contre-attaque et a envoyé une passe en profondeur à Shopna, qui a dûment contourné la gardienne et l’a enfoncée dans le filet, ce qui en fait trois pour son équipe.

L’entraîneur-chef indien Suren Chettri a apporté dans les chances, car il a introduit Soumya Guguloth et Kiran Pisda dans le jeu, à la place de Ratanbala Devi et Sandhiya Ranganathan, selon un rapport sur le site Web de l’AIFF.

Les changements ont porté leurs fruits sous la forme de quelques attaques, Anju Tamang s’associant souvent à Soumya, pour orchestrer quelques attaques à droite. Cependant, la défense du Bangladesh est restée ferme et a vu le danger en remportant les trois points.

Le Bangladesh est en tête du Groupe A avec neuf points, après avoir remporté ses trois matchs et affrontera le Bhoutan en demi-finale le 16 septembre.

