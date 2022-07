L’Inde atteint 2 milliards de vaccinations contre Covid alors que les infections atteignent un sommet de quatre mois

Le Premier ministre Narendra Modi a célébré le jalon de la vaccination, célébrant la plus grande et la plus longue campagne de vaccination au monde qui a débuté l’année dernière.

“L’Inde crée à nouveau l’histoire !” Modi a déclaré dans un tweet. Le Premier ministre a fait face à des allégations de l’opposition de mauvaise gestion de la pandémie qui, selon les experts, a tué des millions de personnes. Le gouvernement rejette les revendications.

Les données du ministère de la Santé montrent que le nombre de morts de Covid s’élève à 525 709, avec 49 décès enregistrés du jour au lendemain.

Les nouveaux cas ont augmenté de 20 528 au cours des dernières 24 heures, le plus élevé depuis le 20 février, selon les données compilées par Reuters.