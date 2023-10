L’Inde attaque un site d’information « pro-chinois » lié aux États-Unis au milieu d’un contrôle sur la liberté de la presse

Un site d’information présumé « pro-Chine », financé par un millionnaire américain, s’est retrouvé au centre d’un débat sur la liberté de la presse en Inde après une vaste perquisition mardi auprès de 46 journalistes et contributeurs.

Cinq cents agents de la cellule spéciale de la police de Delhi ont fouillé plus de 100 lieux liés à NewsClick, dont le rédacteur Prabir Purkayastha et l’administrateur Amit Chakraborty figuraient parmi les personnes arrêtées. Les forces de l’ordre ont saisi des appareils électroniques et scellé le bureau du média à New Delhi.

Les autorités indiennes ont invoqué une loi antiterroriste stricte datant de 1967 pour procéder à leurs arrestations, même si les accusations n’ont pas encore été rendues publiques. La police de Delhi a déclaré qu’elle enquêtait sur les liens entre NewsClick et les activités antigouvernementales soutenues par la Chine.

Les États-Unis, dont le partenariat géostratégique avec l’Inde a récemment été confronté à une série de tests, ont déclaré qu’ils surveillaient l’évolution de la situation. « Nous sommes conscients de ces inquiétudes et avons constaté que les reportages sur les liens de ce média avec le [People’s Republic of China] », mais nous ne pouvons pas encore commenter la véracité de ces affirmations », a déclaré mardi le porte-parole du Département d’État américain, Vedant Patel.

Les allégations remontent à un réseau financier lié au magnat américain de la technologie Neville Roy Singham, qui réside à Shanghai. UN New York Times Un rapport d’août liait les fonds du millionnaire à des groupes tels que Code Pink, cofondé par la militante anti-guerre Jodie Evans, qui est également l’épouse de Singham.

Les groupes progressistes promeuvent les opinions pro-chinoises de New York à Londres en organisant des rassemblements et des forums, et leurs arguments reflètent le déni par Pékin des violations des droits de la population musulmane ouïghoure du Xinjiang, ainsi que sa revendication sur l’île démocratiquement gouvernée de Taiwan. Evans elle-même est souvent vue en train de manifester dans les couloirs du Capitole américain.

Le rapport établit une relation de travail entre Singham et le département de propagande de Shanghai, mais il nie avoir reçu des ordres du gouvernement chinois ou du Parti communiste au pouvoir.

Cependant, dès le début de l’année dernière, une enquête menée par Magazine Nouvelles Lignes avait déjà lié l’argent de Singham à Code Pink et à d’autres plateformes d’information et politiques de gauche.

Singham n’a pas pu être contacté pour commenter.

La police indienne arrête un militant tibétain devant l’ambassade de Chine le 11 juillet 2020 à New Delhi. Le site d’information en anglais NewsClick a nié diffuser de la « propagande chinoise » après que la police de Delhi a perquisitionné les domiciles de 46 journalistes et contributeurs le 3 octobre 2023.

Les autorités indiennes ont déjà perquisitionné les bureaux de NewsClick dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent qui, selon l’organisation, n’a finalement pas tenu devant les tribunaux. Il s’agissait d’environ 10 millions de dollars reçus par la société mère du site d’information de deux entités basées aux États-Unis ayant des liens avec Singham.

NewsClick, fondé en 2009, fait partie des rares médias indiens qui critiquent régulièrement la politique du Premier ministre Narendra Modi. Les nouvelles accusations allèguent que Singham a financé NewsClick pour promouvoir des opinions pro-chinoises.

Les dossiers judiciaires de la police de Delhi indiquent que Purkayastha, le rédacteur fondateur, a échangé des courriels avec Singham et des employés de sa société chinoise, discutant de leur intention de montrer que le Cachemire et l’Arunachal Pradesh ne faisaient pas partie de l’Inde. La Chine revendique l’État d’Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Inde, comme faisant partie de son territoire.

Les autorités ont déclaré que l’affaire antiterroriste avait été lancée sur la base de « données secrètes » suggérant qu’il y avait une « intention de perturber la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », selon les documents judiciaires consultés par L’Hindou.

NewsClick a nié ces accusations, affirmant qu’il « ne publie aucune nouvelle ou information à la demande d’une entité ou d’une autorité chinoise, directement ou indirectement ».

« NewsClick ne propage pas de propagande chinoise sur son site Internet », a déclaré mercredi le groupe dans un communiqué. « NewsClick ne suit aucune instruction de Neville Roy Singham concernant le contenu publié sur son site Web. »

« Les accords de partage de contenu d’information entre les médias chinois comme Xinhua et les médias indiens sont un moyen clé de désinformation chinoise. De telles « nouvelles » provenant des médias chinois, en particulier sur des sujets sensibles comme le conflit frontalier et les troubles internes en Inde, alimentent les cycles des médias sociaux et sont amplifiée par les réseaux de robots sur les sites de médias sociaux », a déclaré Kalpit Mankikar, chercheur chinois au groupe de réflexion Observer Research Foundation à New Delhi.

« Une telle désinformation trouve ensuite du terrain dans le discours politique, ce qui a pour effet de dissiper la détermination nationale », a déclaré Mankikar. Semaine d’actualités.

Historiquement, on pensait que les discours médiatiques et politiques en Inde étaient influencés par la propagande russe. Ces dernières années, cependant, le volume d’informations chinoises a augmenté, tandis que les inquiétudes associées ont été encore amplifiées par une flambée meurtrière en 2020 à la frontière himalayenne de l’Inde et de la Chine.

Un manifestant porte une pancarte lors d’une manifestation contre l’arrestation du fondateur et rédacteur en chef de NewsClick, Prabir Purkayastha, et d’Amit Chakravarty, responsable des ressources humaines de l’entreprise, en vertu d’une loi antiterroriste stricte, le 5 octobre 2023, à Bangalore, en Inde. La police de Delhi a perquisitionné les domiciles de 46 journalistes, pigistes et contributeurs associés au site d’information en anglais et a saisi leurs appareils électroniques comme preuve à la suite d’un récent article du New York Times selon lequel le site d’information avait reçu un financement du milliardaire américain Neville. Roy Singham.

Pourtant, de sérieuses inquiétudes subsistent quant à la mesure dans laquelle le gouvernement de Modi ira pour isoler le public indien tout en s’opposant aux principes démocratiques tels que la liberté d’expression et la liberté de la presse.

La Editors Guild of India et le Press Club of India, deux organismes centraux représentant les journalistes en Inde, ont condamné la détention des journalistes de NewsClick, tout comme le Congrès national indien, le principal parti d’opposition du pays.

« Pourquoi un gouvernement aussi fort et autoritaire que celui-ci se sent-il menacé par un site d’information ? Et cela aussi, un site qui n’est même pas très bien classé en termes de portée ou de lectorat ? » Shashi Tharoor, le chef de l’opposition, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Mardi à New York, des manifestants organisés par le Parti pour le Socialisme et la Libération ont manifesté devant les bureaux de Le New York Times sur ce qu’ils ont dit être le rôle du journal dans le déclenchement de la répression. La déclaration de NewsClick a décrit l’article d’août comme « motivé et faux ».

« La société civile, façonnée par les discours diffusés par les médias financés par la Chine, tentera de créer une force au sein du Parlement et dans le discours de politique étrangère pour avoir une politique étrangère plus favorable à la Chine et, en fait, anti-occidentale, même si cela va à l’encontre des préoccupations de l’Inde en matière de sécurité nationale », a déclaré Sriparna Pathak, professeur adjoint à l’Université OP Jindal, dans l’État indien de l’Haryana.

« Les articles de NewsClick ont ​​tenté de produire un récit favorable à la Chine. Si les preuves vont à l’encontre de l’accusé, la loi entrera en vigueur », a déclaré Pathak.

L’ambassade de Chine à New Delhi n’a pas répondu Semaine d’actualitésdemande de commentaire.