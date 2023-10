NEW DELHI — L’Inde a annoncé mercredi un assouplissement de son interdiction de visa imposée il y a plus d’un mois aux ressortissants canadiens après que le Canada a allégué que l’Inde était impliquée dans l’assassinat d’un séparatiste sikh au Canada.

L’Inde a annoncé qu’elle reprendrait les services de visas d’entrée, d’affaires, médicaux et de conférence à partir de jeudi, selon un communiqué de presse publié par le haut-commissariat indien à Ottawa. Les services d’urgence continueront d’être assurés par le haut-commissariat indien et les consulats de Toronto et de Vancouver, a-t-il indiqué.

L’annonce de mercredi pourrait apaiser les tensions entre les deux pays.

Une dispute diplomatique a éclaté entre eux après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré le mois dernier qu’il y avait des « allégations crédibles » d’implication indienne dans le meurtre du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar dans la banlieue de Vancouver, dans l’ouest du Canada. Nijjar était un militant sikh et plombier de 45 ans qui a été tué par des hommes armés masqués en juin à Surrey, près de Vancouver.

Pendant des années, l’Inde a affirmé que Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation niée par Nijjar.

Le Canada n’a pas exercé de représailles contre l’arrêt par l’Inde de la délivrance de nouveaux visas aux ressortissants canadiens. L’Inde avait déjà expulsé un haut diplomate canadien après que le Canada ait expulsé un haut diplomate indien.

L’Inde a accusé le Canada d’héberger des séparatistes et des « terroristes », mais a rejeté les allégations canadiennes selon lesquelles son implication dans le meurtre était « absurde ».

L’assouplissement indien de l’interdiction de visa est intervenu mercredi quelques jours après que le Canada a annoncé qu’il rappelait 41 de ses 62 diplomates en Inde. Cette décision est intervenue après que le Canada a déclaré que New Delhi avait averti qu’il supprimerait leur immunité diplomatique – ce que les responsables canadiens ont qualifié de violation de la Convention de Genève.

Le gouvernement indien a rejeté la semaine dernière toute idée selon laquelle il aurait violé le droit international en demandant au Canada de rappeler ses diplomates afin que les deux gouvernements aient à peu près le même nombre en poste dans chaque pays.

L’Inde n’a pas déclaré publiquement qu’elle retirerait l’immunité diplomatique aux diplomates canadiens, ni donné de date limite pour leur départ. Mais il a déclaré qu’il souhaitait que le Canada réduise son nombre de diplomates en Inde pour correspondre au nombre de diplomates indiens au Canada.

“La résolution des différends nécessite des diplomates sur le terrain”, a déclaré la semaine dernière Matthew Miller, porte-parole du Département d’État canadien. « Nous avons exhorté le gouvernement indien à ne pas insister sur une réduction des présence diplomatique du Canada et coopérer à l’enquête canadienne en cours.