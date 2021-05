L’Inde assiégée se prépare au deuxième cyclone en 2 semaines après la mort de plus de 100 personnes lors de la tempête précédente

Dans un message publié lundi, le Département météorologique indien (IMD) a décrit le système météorologique dans le golfe du Bengale comme un «Tempête cyclonique très sévère.»

«À 11 h 30 IST, le cyclone« Yaas »à environ 520 km au sud-sud-est de Paradip. Pour intensifier davantage et traverser les côtes nord de l’Odisha et du Bengale occidental, » l’IMD a ajouté.

L’effet du cyclone Yaas a déjà commencé à Bhubaneswar #CycloneYaaspic.twitter.com/Yl2ips6Szs – Sarita Das (@das_saritadas) 24 mai 2021

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du pays a partagé des conseils en ligne, enseignant aux compatriotes et aux femmes la meilleure façon de se préparer et de préparer leur maison face au front météorologique. Plus de 16 000 maisons ont été détruites la semaine dernière lorsque le cyclone Tauktae a balayé le Gujarat.

Le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré lundi qu’il avait été en contact avec les principaux ministres du Bengale occidental, de l’Odisha et de l’Andhra Pradesh avant l’arrivée de la tempête.

#REGARDEZ | Bengale occidental: les navires sont attachés avec des cordes au port de Syama Prasad Mookerjee à Calcutta, par mesure de précaution avant #CycloneYaas. Une salle de contrôle mise en place pour le port. (Source de la vidéo: Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata) pic.twitter.com/2XfpIkW7NA – ANI (@ANI) 24 mai 2021

Le cyclone devrait toucher terre près de Balasore, dans l’Odisha, aux premières heures de mercredi matin. Le gouvernement d’Odisha a fait venir un important contingent de personnel de sauvetage et de secours en préparation, dont plus de 100 équipes de la Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF).

L’aéroport de Port Blair a été fermé et est susceptible d’avoir un impact sur les opérations aériennes commerciales, avec de fortes pluies et des vents de 20 à 35 nœuds (37 à 65 km / h) frappant la côte.

Pendant ce temps, les pêcheurs ont été avertis de ne pas sortir car le cyclone s’intensifie. Les raz-de-marée, d’une hauteur comprise entre deux et quatre mètres, devraient causer des dommages considérables aux parties basses de Jhargram, Medinipur, Balasore, Bhadrak, Kendrapara et Jagatsighpur.

Ceux qui sont déjà en mer ont été invités à regagner la côte.

La tempête devrait toucher terre juste une semaine après que le cyclone Tauktae a frappé la côte ouest de l’Inde, laissant un essai de dévastation avant de s’éteindre au-dessus du Gujarat. Plus de 100 personnes ont été tuées lorsque la tempête a balayé le Gujarat, mais elle a également frappé un champ pétrolifère offshore au large de Mumbai, où un total de 86 membres d’équipage et travailleurs du secteur pétrolier sont morts.

Les efforts de l’Inde pour lutter contre les intempéries sont entravés car toutes les ressources ont été consacrées à la lutte contre la résurgence meurtrière du Covid-19, avec plus de 200 000 nouveaux cas enregistrés chaque jour.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!