L’Inde arrive à l’ONU avec un désordre diplomatique

NEW DELHI (AP) — Le sommet du Groupe des 20, organisé par l’Inde au début du mois, n’aurait pas pu mieux se dérouler pour le Premier ministre Narendra Modi. Sa promesse de faire de l’Union africaine un membre permanent est devenue réalité. Et sous sa direction, le groupe fracturé signé une déclaration finale. Cela a été considéré comme un triomphe en matière de politique étrangère pour Modi et a donné le ton à l’Inde en tant que grande puissance émergente.

Le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar devait s’emparer de l’importance géopolitique de l’Inde dans son discours aux Nations Unies mardi. Mais les circonstances ont changé – assez brusquement – ​​et l’Inde arrive à la tribune de l’Assemblée générale avec un gâchis diplomatique sur les bras.

Lundi, le leader canadien Justin Trudeau a fait un affirmation choquante: L’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre d’un citoyen sikh canadien dans une banlieue de Vancouver en juin.

Trudeau a déclaré qu’il y avait des «allégations crédibles» de liens avec New Delhi, que l’Inde a rejeté avec colère comme absurde. Depuis, c’est une chute libre : chacun a expulsé un diplomate, L’Inde suspend les visas pour les Canadiens, et Ottawa a déclaré qu’il pourrait réduire le personnel du consulat pour des raisons de sécurité. Les liens entre les deux pays autrefois proches se sont tombé à son plus bas niveau depuis des années.

« Dans l’immédiat, cela ramènera New Delhi sur Terre. Elle est confrontée à une crise qu’elle doit surmonter, rapidement mais prudemment », a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud du Wilson Center.

LES TENSIONS ÉTAIENT DÉJÀ FROYANTES

Le dernier jour du sommet du G20, Trudeau a posé et souri avec Modi alors que les dirigeants du monde rendaient hommage au mémorial du Mahatma Gandhi. Mais dans les coulisses, la tension était vive.

Trudeau a sauté un dîner officiel organisé par le président indien, et les médias locaux ont rapporté qu’il avait été snobé par Modi lorsqu’il avait obtenu un rapide « retrait » au lieu d’une réunion bilatérale. Pour aggraver les choses, un problème de vol l’a bloqué à New Delhi pendant 36 heures. Enfin de retour au Canada, Trudeau a déclaré qu’il avait soulevé ces allégations avec Modi au G20.

Alors que l’Inde se dirige vers les Nations Unies, les allégations ont « jeté un froid sur les réalisations de l’Inde au G20 », a déclaré Happymon Jacob, fondateur du Conseil pour la recherche stratégique et de défense, basé à New Delhi.

Le premier ministre indien Narendra Modi (à droite) serre la main du premier ministre canadien Justin Trudeau avant le sommet des dirigeants du G20 à New Delhi le 9 septembre 2023. Trudeau a accusé le gouvernement indien d’être impliqué dans l’assassinat d’un citoyen sikh canadien et activiste. Evan Vucci/Pool/AFP via Getty Images

L’Inde recherche depuis longtemps une plus grande reconnaissance aux Nations Unies. Depuis des décennies, elle vise un siège permanent au Conseil de sécurité, l’une des tables hautes les plus prestigieuses du monde. Mais il s’est également montré critique à l’égard du forum mondial, en partie parce qu’il souhaite une plus grande représentation, conforme à son soft power croissant.

« Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui est le cœur du système des Nations Unies, est une photo de famille des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Chine », a déclaré Jacob. L’Inde estime que « cela ne reflète tout simplement pas les réalités démographiques, économiques et géopolitiques d’aujourd’hui », a-t-il ajouté. Parmi les autres membres du groupe d’élite figurent la France, la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

En avril, Jaishankar a déclaré que l’Inde, le pays le plus peuplé du monde avec la croissance économique la plus rapide parmi les grandes nations, ne pouvait pas être ignorée trop longtemps. Le Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-il déclaré, « sera obligé de fournir des membres permanents ».

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et La Russie, alliée de l’Inde pendant la guerre froide ont exprimé leur soutien à son statut de membre permanent au fil des ans. Mais la bureaucratie de l’ONU a empêché le conseil de s’étendre. Et même si cela change, la Chine… Voisin de l’Inde et rival régional – bloquerait probablement une demande.

AU LIEU DE L’ONU, L’INDE FAIT QUELQUES COURSES FINALES

Maintenu à l’écart de l’organe le plus important de l’ONU, Modi a veillé à ce que son pays se trouve en plein centre d’un enchevêtrement politique mondial. D’un côté, New Delhi fait partie du Quad et du G20, considérés comme des groupes majoritairement occidentaux. De l’autre, elle souhaite étendre son influence au sein des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai, où dominent la Russie et la Chine.

L’habileté à jongler entre l’Occident et le reste du monde a fini par définir la politique étrangère multipolaire de l’Inde.

Son influence diplomatique n’a fait que croître en raison de sa réticence à condamner la Russie pour sa guerre en Ukraine, une position qui a trouvé un écho parmi de nombreux pays en développement qui sont également neutres. Et l’Occident, qui considère l’Inde ascendante comme cruciale pour contrer la Chine, a resserré les liens avec Modi. En faisant cela, ça semble au-delà des préoccupations de recul démocratique sous son gouvernement.

Immédiatement après, la première réaction des alliés occidentaux du Canada – y compris le plus grand pays, les États-Unis – était tiède. Mais à mesure que le conflit s’approfondit, la question qui inquiète probablement les responsables indiens est la suivante : le récent fiasco international mettra-t-il en péril ses liens croissants avec l’Occident ?

Après une première réponse discrète, la Maison Blanche a intensifié ses inquiétudes. « Il n’y a pas d’exemption spéciale pour des actions comme celle-ci, quel que soit le pays », a déclaré le conseiller à la sécurité Jake Sullivan. Vendredi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par ces allégations et qu’« il serait important que l’Inde travaille avec les Canadiens sur cette enquête ».

Des membres de la communauté sikh du Pakistan participent à une manifestation à Peshawar le 20 septembre 2023, à la suite de l’assassinat au Canada du leader sikh Hardeep Singh Nijjar. L’Inde a rejeté le 19 septembre l’allégation « absurde » selon laquelle ses agents seraient à l’origine du meurtre de Nijjar au Canada, après que l’accusation explosive du Premier ministre Justin Trudeau ait plongé les relations diplomatiques déjà tendues vers un nouveau plus bas. Abdul Majeed/AFP via Getty Images

Bien qu’il n’y ait aucune preuve publique, un Un responsable canadien a déclaré à l’Associated Press que l’allégation de l’implication de l’Inde dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un séparatiste sikh, est basée sur la surveillance des diplomates indiens au Canada – y compris les renseignements fournis par un allié majeur. Vendredi, l’ambassadeur des États-Unis au Canada l’a confirméaffirmant que les informations partagées par l’alliance de partage de renseignements « Five Eyes » ont contribué à relier l’Inde à l’assassinat.

Aux Nations Unies, où il a tenu une conférence de presse et des réunions mais ne parlera pas au nom de sa nation mardi, Trudeau a déclaré aux journalistes qu’il ne voulait pas causer de problèmes, mais a déclaré que sa décision n’avait pas été prise à la légère. Le Canada, a-t-il déclaré, doit défendre la primauté du droit et protéger ses citoyens.

Pour New Delhi, la réunion de l’ONU pourrait constituer une opportunité possible. Les diplomates indiens et canadiens pourraient se rencontrer en marge pour tenter de faire baisser les températures avec l’aide potentielle de Washington, a déclaré Kugelman. Le président de la délégation canadienne, Robert Rae, prononce le discours du pays dix places après l’Inde.

Jaishankar pourrait également organiser des réunions en face-à-face avec d’autres partenaires clés pour minimiser les dégâts. Depuis son arrivée, il s’est entretenu avec des ministres d’Australie, du Japon et de Grande-Bretagne.

« Soyons clairs : nous n’allons pas voir des dirigeants étrangers éviter ou isoler Jaishankar à l’Assemblée générale des Nations Unies », a déclaré Kugelman.