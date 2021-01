NEW DELHI – L’Inde a approuvé dimanche deux vaccins contre le coronavirus, l’un fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et l’autre développé en Inde, pour une utilisation d’urgence, une étape majeure vers l’arrêt de la propagation du coronavirus dans l’un des pays les plus touchés au monde. Les approbations ont été annoncées lors d’une conférence de presse à New Delhi dimanche. Le Dr VG Somani, le contrôleur général des médicaments en Inde, a déclaré que la décision d’approuver le vaccin Oxford-AstraZeneca et un vaccin local développé par Bharat Biotech est intervenue après un «examen attentif» des deux par la Central Drugs Standard Control Organization, le régulateur pharmaceutique indien. Les régulateurs indiens envisagent toujours d’approuver d’autres vaccins. L’un, fabriqué par Pfizer et BioNTech, a déjà été approuvé aux États-Unis et en Europe. Un autre, le Spoutnik V de la Russie, semble être moins avancé. Mercredi, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à accorder une approbation d’urgence pour le vaccin Oxford-AstraZeneca. L’Argentine a rapidement emboîté le pas.

Les responsables en Inde ont agi rapidement pour un certain nombre de raisons. Le pays est n ° 2 des infections confirmées derrière les États-Unis, et on pense généralement que l’épidémie est pire que les chiffres officiels le suggèrent. La pandémie a dévasté l’économie et le taux de chômage est à son plus haut depuis 45 ans. L’éducation a été perturbée, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’impact à long terme sur la jeunesse du pays. L’Inde sera désormais confrontée à des défis de taille. Les doses pour plus de 1,3 milliard de personnes doivent être payées et distribuées dans un vaste pays. Les responsables gouvernementaux pourraient également être confrontés à des doutes parmi le public quant à l’innocuité et à l’efficacité du vaccin, alimentés en partie par le manque de transparence du gouvernement sur les protocoles d’essais cliniques.

L’effort a déjà connu des revers. Le Serum Institute, un fabricant indien de médicaments qui a conclu un accord pour produire le vaccin d’Oxford avant même que son efficacité n’ait été prouvée, n’a réussi à fabriquer qu’environ un dixième des 400 millions de doses qu’il s’était engagé à fabriquer avant la fin de l’année. . Le vaccin Bharat Biotech, appelé Covaxin, est toujours en phase 3 d’essais cliniques en Inde et n’a pas publié de données d’efficacité. Le Dr Somani, l’organisme de réglementation, a déclaré que le vaccin avait jusqu’à présent été administré à 22 500 participants à l’essai, «et que le vaccin s’est avéré sûr.