L’Inde a approuvé le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca pour une utilisation d’urgence, malgré une confusion sur son efficacité allant de 62 à 90 pour cent dans les essais. AstraZeneca prétend avoir découvert une «formule gagnante», mais ne l’a pas encore révélée.

Le ministre indien de l’Information, Prakash Javadekar, a annoncé samedi que le vaccin contre le coronavirus, conçu par le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford, avait été approuvé par les régulateurs un jour plus tôt pour une utilisation d’urgence. L’approbation officielle du contrôleur général des médicaments de l’Inde est attendue dans les prochains jours.

La nouvelle est venue alors que l’Inde dépassait son 10 millionième cas de Covid-19 et se rapprochait de 150 000 décès.

Le vaccin, qui sera fabriqué localement par le Serum Institute of India, a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni mardi. Cependant, son déploiement a été entaché par les données confuses sur l’efficacité du vaccin contre le coronavirus en fonction du dosage utilisé, contenues dans une étude évaluée par des pairs publiée dans le journal médical The Lancet le mois dernier.

La majorité des candidats à l’essai d’AstraZeneca ont reçu deux doses complètes du vaccin, et pour ceux-là, le vaccin s’est avéré efficace à 62% – un nombre significativement inférieur à celui de ces vaccins rivaux. Cependant, un sous-groupe plus petit a reçu par erreur une demi-dose, suivie d’une dose complète – et parmi ces patients, un taux d’efficacité de 90 pour cent a été rapporté. Ensemble, l’efficacité du vaccin a été évaluée à 70,4%. Un peu plus de 2700 participants ont reçu la dose la plus faible et personne dans ce groupe test n’avait plus de 55 ans.

Les régulateurs américains ont hésité face à la disparité des résultats, et le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a promis un nouvel essai mondial. La semaine dernière, il a déclaré au Sunday Times que son entreprise avait découvert un « Formule gagnante » qu’après deux doses, « Est là-haut avec tout le monde. »

Cependant, Soriot n’a révélé aucun détail supplémentaire sur cette formule, affirmant seulement qu’AstraZeneca la publierait « À un moment donné. »

Contrairement au vaccin ARNm de Pfizer, le premier du genre à être autorisé, le vaccin d’AstraZeneca est basé sur un virus du rhume génétiquement modifié – une version d’un adénovirus de chimpanzé – le rendant moins cher à produire et plus facile à stocker sous une réfrigération normale. Cela facilite la distribution dans les pays moins développés.

Les régulateurs indiens pèsent actuellement trois candidats vaccins supplémentaires, dont le russe Spoutnik V. Comme l’offre d’AstraZeneca, Sputnik V est relativement bon marché et utilise une technologie éprouvée. Contrairement au tir d’AstraZeneca, les essais cliniques ont montré que Sputnik V était efficace à 94,1% contre Covid-19. Avant l’approbation, le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et la société pharmaceutique générique indienne Hetero ont convenu en novembre de produire plus de 100 millions de doses de Spoutnik V par an sur le sol indien.

Les fabricants russes de Spoutnik V ont également annoncé le mois dernier qu’ils allaient s’associer à AstraZeneca pour étudier la possibilité d’utiliser les deux vaccins dans un même schéma d’immunisation. Ses fabricants disent qu’ils travaillent actuellement sur des essais pour pousser l’efficacité du vaccin AstraZeneca au-dessus de 90%.

