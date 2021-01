NEW DELHI (AP) – L’Inde a autorisé dimanche deux vaccins COVID-19, ouvrant la voie à un énorme programme de vaccination pour endiguer la pandémie de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Le régulateur indien des médicaments a donné une autorisation d’urgence pour les vaccins développés par l’Université d’Oxford et le fabricant britannique AstraZeneca et un autre développé par la société indienne Bharat Biotech.

Dr Venugopal G Somani, contrôleur général des médicaments, a déclaré que les deux vaccins seront administrés en deux dosages.

Somani a déclaré que la décision d’approuver les vaccins avait été prise après un «examen minutieux» par la Central Drugs Standard Control Organization, le régulateur pharmaceutique indien.

Le plan de vaccination initial du pays vise à vacciner 300 millions de personnes – travailleurs de la santé, personnel de première ligne, y compris la police et personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge ou d’autres maladies – d’ici août 2021.

Plus de 20 000 agents de santé ont été formés jusqu’à présent pour administrer le vaccin, a indiqué le ministère de la Santé.

Le Serum Institute of India, la plus grande société de fabrication de vaccins au monde, a été engagé par AstraZeneca pour fabriquer un milliard de doses pour les pays en développement, dont l’Inde. Mercredi, la Grande-Bretagne est devenue la première à approuver le tir.

Des résultats partiels d’études pour le vaccin Oxford-AstraZeneca chez près de 24 000 personnes en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud suggèrent que le vaccin est sûr et efficace à environ 70%. Ce n’est pas aussi bon que certains autres vaccins candidats, et on s’inquiète également de la capacité du vaccin à protéger les personnes âgées.

Les chercheurs avaient également affirmé que le vaccin protégeait contre le virus chez 62% des personnes ayant reçu deux doses et 90% chez celles ayant reçu une demi-dose en raison d’une erreur de fabrication. Mais ce dernier groupe ne comprenait que 2 741 personnes, ce qui est trop petit pour être concluant.

Le vaccin n’a pas besoin des installations de stockage ultra-froides que certains autres ont. Au lieu de cela, il peut être stocké dans des réfrigérateurs. Cela en fait un candidat réalisable, non seulement pour l’Inde mais aussi pour d’autres pays en développement.

Bien que la société n’ait pas d’accord écrit avec le gouvernement indien, son directeur général Adar Poonawalla a déclaré lors d’un briefing virtuel lundi que l’Inde serait «prioritaire» et recevrait la plupart de son stock d’environ 50 millions de doses.

L’autre vaccin connu sous le nom de COVAXIN est développé par Bharat Biotech en collaboration avec des agences gouvernementales et est basé sur une forme inactivée du coronavirus. L’entreprise n’a terminé que deux des trois phases d’essai. Le troisième, qui teste l’efficacité, a débuté à la mi-novembre.

Les premières études cliniques ont montré que le vaccin n’a pas d’effets secondaires graves et produit des anticorps contre le COVID-19. Le deuxième vaccin étant administré 28 jours après le premier et une réponse immunitaire déclenchée deux semaines plus tard, il n’est pas clair si la société a fourni des données sur l’efficacité du vaccin.

Somani a déclaré que « le vaccin s’est avéré sûr. »

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué que l’autorisation avait été accordée au tir de Bharat Biotech pour une utilisation restreinte dans «l’intérêt public comme précaution abondante en mode essai clinique, en particulier dans le contexte d’une infection par des souches mutantes».

Le Dr Gagandeep Kang du Christian Medical College de Vellore a déclaré que l’idée que le vaccin pourrait aider contre une variante mutante du virus était «hypothétique».

L’Inde, avec près de 1,4 milliard d’habitants, est le deuxième plus touché par le coronavirus après les États-Unis, avec plus de 10,3 millions de cas confirmés et 149435 décès, bien que son taux d’infection ait considérablement diminué par rapport à un pic de mi-septembre.

Les régulateurs indiens envisagent toujours d’approuver d’autres vaccins, dont celui fabriqué par Pfizer.

