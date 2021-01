Contrôleur de médicaments général Dr. Venugopal G. Somani a déclaré que les deux vaccins seraient administrés en deux doses. Il a déclaré que la décision d’approuver les vaccins avait été prise après un « examen minutieux » par la Central Drugs Standard Control Organization, le régulateur pharmaceutique indien.

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l’approbation du vaccin de « tournant décisif pour renforcer une bataille difficile ».

« Cela rendrait tout Indien fier que les deux vaccins d’urgence soient fabriqués en Inde! » Modi a tweeté.

AstraZeneca a engagé le Serum Institute of India, le plus grand fabricant mondial de vaccins, pour fabriquer 1 milliard de doses de son vaccin pour les pays en développement, dont l’Inde. Mercredi, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays à approuver le tir.

Cependant, l’Inde n’autorisera pas les exportations du vaccin Université d’Oxford-AstraZeneca pendant plusieurs mois, a déclaré dimanche Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute. L’interdiction d’exportation signifie que les pays les plus pauvres devront probablement attendre quelques mois avant de recevoir leurs premières photos.

Cette décision a été prise pour garantir la protection des populations vulnérables en Inde et pour empêcher la thésaurisation, a déclaré Poonawalla dans une interview à l’Associated Press.

Mais les experts de la santé se sont posés des questions sur le vaccin développé par Bharat Biotech. Ils soulignent que les essais cliniques n’ont commencé que récemment, ce qui rend presque impossible pour l’entreprise d’avoir analysé et soumis des données montrant que les admissions sont efficaces pour prévenir la maladie à coronavirus.

L’Inde a confirmé plus de 10,3 millions de cas de virus, le deuxième au monde après les États-Unis, bien que le taux d’infection ait considérablement baissé par rapport à un sommet à la mi-septembre. Il a également signalé plus de 149 000 décès.

Le plan de vaccination initial du pays vise à vacciner 300 millions de personnes – agents de santé, agents de première ligne, y compris la police, et ceux considérés comme vulnérables en raison de leur âge ou d’autres maladies d’ici août 2021. Plus de 20 000 agents de santé ont été formés pour une distribution efficace. loin d’administrer le vaccin, a déclaré le ministère de la Santé.

Mais le plan est un défi majeur. L’Inde possède l’un des plus grands programmes de vaccination au monde, mais il ne cible pas les adultes et la couverture vaccinale reste inégale. Pourtant, aucun des vaccins approuvés ne nécessite les installations de stockage ultra-froides que certains autres possèdent. Au lieu de cela, ils peuvent être conservés dans des réfrigérateurs, ce qui les rend plus viables pour la terre.

Bien que le Serum Institute of India n’ait pas d’accord écrit avec le gouvernement indien, son directeur général, Adar Poonawalla, a déclaré que l’Inde serait « prioritaire » et recevrait la majeure partie de son approvisionnement d’environ 50 millions de doses.

Des résultats partiels d’études sur l’injection d’Oxford AstraZeneca chez près de 24 000 personnes en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud suggèrent que le vaccin est sûr et efficace à environ 70%. Ce n’est pas aussi bon que certains autres vaccins candidats, et on s’inquiète également de la capacité du vaccin à protéger les personnes âgées.

L’autre vaccin, connu sous le nom de COVAXIN, a été développé par Bharat Biotech en collaboration avec des agences gouvernementales et est basé sur une forme inactivée du coronavirus. Les premières études cliniques ont montré que le vaccin n’a pas d’effets secondaires graves et produit des anticorps contre le COVID-19. Mais les derniers essais cliniques ont commencé à la mi-novembre. La deuxième injection serait administrée 28 jours après la première et une réponse immunitaire était déclenchée deux semaines plus tard.

Ce laps de temps signifie qu’il n’est pas possible que la société ait soumis des données montrant que les vaccins sont efficaces pour prévenir l’infection par le virus, a déclaré le Dr. Gagandeep Kang, spécialiste des maladies infectieuses au Christian Medical College de Vellore.

All India Drug Action Network, un organisme de surveillance de la santé publique, a publié une déclaration appelant à une plus grande transparence.

Somani, le régulateur, a déclaré que « le vaccin s’est avéré sûr », mais a refusé de dire si les données sur son efficacité étaient partagées.

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué que le vaccin Bharat Biotech était autorisé pour un usage limité dans «l’intérêt public à titre de précaution abondante en mode essai clinique, notamment dans le cadre d’une infection par des souches mutantes».

Mais Kang a déclaré que l’affirmation selon laquelle le vaccin pourrait aider contre une variante mutante du virus était « hypothétique » et sans aucune preuve.

Les régulateurs indiens envisagent toujours d’approuver d’autres vaccins, dont celui fabriqué par Pfizer.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.