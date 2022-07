L’Inde appelle le G20 à intégrer la cryptographie dans le cadre mondial d'”échange automatique d’informations”

Le ministre indien des Finances a demandé aux pays du G20 d’intégrer la cryptographie dans le cadre de «l’échange automatique d’informations». plus de 100 pays ont adopté la norme commune de déclaration sous le cadre.

Le G20 est invité à mettre la cryptographie sous échange automatique de connaissances

Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a parlé de la crypto-monnaie vendredi lors de la conférence ministérielle du G20 sur la fiscalité et le développement à Bali, en Indonésie.

Notant que la « transparence fiscale » est un domaine où « des progrès considérables ont été réalisés grâce à l’échange automatisé de connaissances en matière de comptes économiques », elle a décrit : « Nos enquêtes ont montré que diverses couches d’entités sont généralement découvertes par les fraudeurs fiscaux pour se cacher. leurs avoirs non comptabilisés.

Sitharaman a ajouté que bien que “le cadre d’information sur l’échange automatique fournisse des informations sur les comptes monétaires à diverses juridictions, les fraudeurs fiscaux, étant raisonnables, explorent différentes voies pour transférer leur richesse non comptabilisée en investissant dans des actifs non financiers”. Soulignant que ce domaine peut être un objectif d’action pour le G20, le ministre des finances a détaillé :

Alors que l’événement du cadre de nouvelles crypto plus est en cours, j’ai décidé que le G20 examinerait la faisabilité d’un échange automatique d’informations concernant différents actifs non financiers au-delà de ceux couverts par le CRS comme les propriétés immobiles encore.

L’échange automatique de connaissances (AEOI) vise à réduire le non-paiement mondial. Le Common news commonplace (CRS) est un lieu commun de données AN pour l’AEOI. il a été élaboré en réponse à une demande du G20 et approuvé par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juillet 2014.

Le CRS appelle les juridictions à obtenir des données de leurs établissements monétaires ET à échanger mécaniquement ces données avec différentes juridictions sur une base annuelle, délimite l’OCDE.

Plus de 100 pays se sont engagés envers le CRS

Le ministre indien des Finances a poursuivi : « Plus d’une centaine de pays se sont engagés à échanger des données sur les comptes monétaires conformément aux normes communes d’information.

Cependant, elle a observé que certaines juridictions doivent néanmoins entamer des échanges d’informations dans ce cadre. Ils “devront être amenés… c’est là que réside un programme de travail pour le G20”, a souligné Sitharaman. Elle a émis l’avis suivant :

Je suppose que c’est au G20 de jouer le rôle de catalyseur en encourageant ces juridictions à faire partie de l’échange automatisé d’informations et ce mécanisme, en conséquence, renforcera les efforts mondiaux contre le non-paiement offshore et le détournement.

Le message L’Inde appelle le G20 à intégrer la cryptographie dans le cadre mondial d'”échange automatique d’informations” est apparu pour la première fois sur BTC Wires.