L’Inde appelle à la « plus grande prudence » dans les avis aux voyageurs au Canada alors que la querelle bilatérale s’intensifie

L’Inde a averti ses citoyens de « faire preuve de la plus grande prudence » au Canada, approfondissant le fossé diplomatique entre les deux pays après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré publiquement que New Delhi avait orchestré l’assassinat extrajudiciaire d’un séparatiste sikh au Canada.

Le gouvernement canadien enquête »allégations crédibles» que des agents du gouvernement indien pourraient être liés au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un Canadien naturalisé et éminent défenseur d’une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan. L’Inde a a critiqué et rejeté ces affirmations comme « sans fondement » et « absurde », accusant les dirigeants canadiens de sympathiser avec les causes anti-indiennes.

« Compte tenu de l’augmentation des activités anti-indiennes et des crimes haineux et de la violence criminelle politiquement cautionnés au Canada, tous les ressortissants indiens présents sur place et ceux qui envisagent de voyager sont invités à faire preuve de la plus grande prudence », a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. déclaration mercredi.

« Récemment, des menaces ont particulièrement visé des diplomates indiens et des sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », a ajouté le ministère. « Il est donc conseillé aux ressortissants indiens d’éviter de voyager dans des régions et des lieux potentiels au Canada qui ont été témoins de tels incidents. »

Compte tenu des relations étroites qu’entretient le Canada avec les États-Unis, cette escalade de la crise bilatérale pourrait menacer de faire dérailler la cour des États-Unis envers l’Inde en tant que partenaire stratégique dans une alliance indo-pacifique plus large visant à « réduire les risques » de dépendance à l’égard de la Chine en réalignant les chaînes d’approvisionnement et restreindre l’accès de la Chine aux technologies stratégiques.