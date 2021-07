L’Inde annoncée comme hôte des Championnats du monde de badminton 2026

L’Inde accueillera les championnats du monde de badminton en 2026, a annoncé mardi l’instance dirigeante mondiale du sport, la BWF. L’Inde devait organiser la Coupe Sudirman en 2023, mais la Fédération mondiale de badminton a décidé d’attribuer les droits d’accueil des championnats du monde par équipes mixtes à la Chine. La BWF a été contrainte de déplacer la Coupe Sudirman de cette année de Suzhou, en Chine, à Vantaa, en Finlande en raison de la situation du COVID-19 dans ce pays asiatique. « Suzhou accueillera désormais l’édition 2023 des Championnats du monde par équipes mixtes de la BWF, l’Inde, hôte d’origine en 2023, acceptant l’opportunité d’accueillir les Championnats du monde de la BWF en 2026 », a déclaré la BWF dans un communiqué de presse.

« La Fédération mondiale de badminton (BWF) peut confirmer que Suzhou, en Chine, a obtenu les droits d’hébergement de la finale de la Coupe TotalEnergies BWF Sudirman 2023. « Suzhou devait accueillir les championnats en 2021, mais la BWF n’étant pas en mesure d’organiser de tournois en Chine, ce année, l’événement a été déplacé à Vantaa en Finlande. » Ce ne sera que la deuxième fois que l’Inde accueillera le championnat du monde, Hyderabad ayant accueilli le prestigieux événement en 2009.

« L’organisation d’un tournoi de l’envergure des Championnats du monde est une grande réussite pour nous à l’Association indienne de badminton ainsi que pour le pays », a déclaré le président de l’Association indienne de badminton (BAI), Himanta Biswa Sarma. « Nous remercions la BWF d’avoir envisagé L’Inde pour le tournoi le plus prestigieux et le plus prestigieux du badminton et je pense que la venue de navetteurs de classe mondiale sera non seulement une excellente opportunité et une motivation pour les passionnés du jeu, mais verra également une croissance énorme pour le sport à travers le pays. La PV Sindhu, qui se dirige vers les Jeux olympiques, est la championne du monde en titre du simple féminin. Sindhu a également remporté deux médailles d’argent et deux de bronze aux championnats du monde.

B Sai Praneeth avait mis fin à une attente de 36 ans pour une médaille aux championnats du monde en simple masculin à Bâle, en Suisse, il y a deux ans. Saina Nehwal avait remporté l’argent et le bronze lors des éditions 2015 et 2017, tandis que le duo féminin Ashwini Ponnappa et Jwala Gutta avait décroché le bronze à Londres en 2011.

« Le badminton indien a connu un grand succès avec deux médailles successives provenant des Jeux olympiques et avec cette dernière nouvelle des Championnats du monde, c’est le bon stimulant pour le jeu », a déclaré le secrétaire général de BAI, Ajay Singhania. « Au nom de BAI, je voudrais exprimer notre grâce à la BWF et l’organisation de tels tournois sera également un moment marquant pour le badminton indien. »

