L’Inde annonce une équipe de 23 membres pour le championnat féminin SAFF U-20

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine indienne U-20 Maymol Rocky, le lundi 30 janvier 2023, a annoncé l’équipe de 23 membres qui se rendra à Dhaka, au Bangladesh, pour le championnat féminin SAFF U-20 le mois prochain.

Les U-20 indiennes ont commencé leur camp d’entraînement à Chennai, le 6 janvier, et se préparent depuis lors pour le prochain championnat féminin SAFF U-20 et les éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U-20 de l’AFC.

«C’était définitivement très difficile de choisir les 23 joueurs sur les 33 que nous avions dans le camp. Les quelques-uns qui n’ont pas réussi resteront au camp à Chennai pour s’entraîner avec l’équipe senior. Une fois de retour, ces filles nous rejoindront à nouveau. Nous sommes préparés, nous sommes concentrés et nous attendons avec impatience le championnat SAFF », a déclaré Rocky.

“Nous avons disputé quelques matchs d’entraînement contre des équipes difficiles, et même si les résultats n’ont peut-être pas été dans notre sens, je peux dire que nous sommes tous prêts pour le championnat SAFF U-20. Chennai a presque le même temps qu’au Bangladesh, et je pense que les filles se sont très bien acclimatées. Je suis sûre que les filles sont toutes sur leurs gardes et prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes », a-t-elle déclaré. “Les 23 que nous avons choisies, j’en suis sûr, sont les meilleures filles que nous ayons en Inde en ce moment.”

Les Young Tigresses ont également disputé quelques matchs d’entraînement, dont l’un contre l’équipe féminine senior indienne à Chennai, la semaine dernière.

La liste des 23 membres :

Gardiens : Monalisha Devi, Anshika, Anjali.

Défenseurs : Shilky Devi, Astam Oraon, Kajal, Shubhangi Singh, Purnima Kumari, Varshika, Gladys.

Milieux de terrain : Martina Thokchom, Kajol Dsouza, Babina Devi, Nitu Linda, Tania Kanti, Shailja.

Attaquants : Lynda Kom, Apurna Narzary, Sunita Munda, Sumati Kumari, Neha, Sonali Soren, Anita Kumari.

