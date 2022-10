L’Inde annonce une équipe de 21 membres pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA

L’entraîneur-chef Thomas Dennerby a nommé mercredi une équipe indienne de 21 membres pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui doit débuter ici le 11 octobre.

L’Inde, pays hôte, a été tirée au sort dans le groupe A aux côtés des États-Unis, du Maroc et du Brésil.

A LIRE AUSSI| CWG 2026 : Retours de tournage à Victoria ; Lutte, tir à l’arc Miss Out ; Le golf, l’aviron côtier et le BMX font leurs débuts

Ils affronteront les États-Unis le 11 octobre, suivis de matches contre le Maroc et le Brésil les 14 et 17 octobre respectivement, au stade Kalinga de Bhubaneswar.

« C’est une situation nouvelle pour tout le monde. L’Inde n’a jamais disputé de Coupe du monde auparavant. C’est un jeu de balle complètement différent », a déclaré Dennerby. “C’est une chance unique de montrer à tout le monde que nous nous sommes bien préparés et que personne ne nous écrasera.” Le prestigieux tournoi se tiendra à Bhubaneswar, Margao à Goa et Navi Mumbai du 11 au 30 octobre.

Le stade Kalinga accueillera trois matches de poule de l’Inde.

“Lorsque vous êtes sur le terrain, tout est retenu et vous n’avez qu’à vous concentrer sur le match. C’est ce que les filles doivent faire.

“Nous n’entrons pas dans le tournoi en tant que favoris. Je crois que la pression est alors sur les adversaires », a déclaré l’entraîneur-chef.

Soulignant l’importance de bien performer sur le terrain, Dennerby a déclaré : « La performance est la clé pour nous. Et j’espère que les filles ne sont pas très nerveuses et joueront avec confiance. Vous ne pouvez pas être nerveux et performer en même temps. Il est temps de lancer le bal.

L’escouade:

Gardiens : Monalisha Devi Moirangthem, Melody Chanu Keisham, Anjali Munda.

Défenseurs : Astam Oraon, Kajal, Naketa, Purnima Kumari, Varshika, Shilky Devi Hemam.

Milieux de terrain : Babina Devi Lisham, Nitu Linda, Shailja, Shubhangi Singh.

Attaquants : Anita Kumari, Lynda Kom Serto, Neha, Rejiya Devi Laishram, Shelia Devi Loktongbam, Kajol Hubert Dsouza, Lavanya Upadhyay, Sudha Ankita Tirkey.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici