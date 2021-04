L’Inde a signalé un record mondial de plus de 314000 nouvelles infections jeudi alors qu’une sinistre flambée de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde envoie de plus en plus de malades dans un système de santé fragile, à court de lits d’hôpital et d’oxygène.

Les 314 000 infections ajoutées au cours des dernières 24 heures font passer le total de 15,9 millions de cas en Inde depuis le début de la pandémie. C’est le deuxième après les États-Unis. L’Inde compte près de 1,4 milliard d’habitants.

Le nombre de morts a augmenté de 2 104 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts en Inde à 184 657, a déclaré le ministère de la Santé.

Un grand nombre d’hôpitaux signalent des pénuries aiguës de lits et de médicaments et fonctionnent avec des niveaux d’oxygène dangereusement bas.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a annoncé mercredi que les États-Unis avaient administré 200 millions de doses de vaccin COVID. Biden a déclaré que les statistiques publiées jeudi montreraient que le seuil avait été franchi mercredi.

« Aujourd’hui, nous l’avons fait », a déclaré Biden, qualifiant cette réalisation de « démonstration puissante d’unité et de détermination ».

« Nous devons tous nous masquer, jusqu’à ce que le nombre de cas diminue », a-t-il dit, « jusqu’à ce que chacun ait une chance de se faire vacciner. »

Avec l’hésitation à la vaccination à la hausse dans de nombreux États – 1 Américain sur 4 dit qu’il pourrait refuser la vaccination – et l’accessibilité toujours un problème, cela pourrait être un problème.

Environ 1,8 million de vaccins ont été signalés mardi, le nombre le plus bas en une journée en deux semaines. Une partie de la baisse pourrait être attribuée à la disponibilité, teintée par une pause dans les doses de Johnson & Johnson. Mais la demande s’est adoucie dans certains sites de vaccination, alors même que la disponibilité des vaccins a été ouverte à tous les adultes américains.

Mais plus de la moitié des adultes et plus de 80% des personnes âgées ont reçu au moins une injection. Près de 34% sont entièrement vaccinés.

Également dans l’actualité:

►Pfizer dit avoir identifié dans les premiers cas confirmés de versions contrefaites du vaccin qu’il a développé, selon le Wall Street Journal.

►Le Los Angeles Times rapporte que le taux de cas de coronavirus en Californie est désormais le plus bas de la zone continentale des États-Unis. Le nombre de nouveaux cas au cours des sept derniers jours – 40,3 pour 100 000 habitants – est considérablement inférieur au taux national de 135,3.

►Une nouvelle étude d’envergure renforce la preuve que les vaccins COVID-19 sont sans danger pour les femmes enceintes, une affirmation soutenue par une organisation de sciences de la reproduction. Les nouvelles preuves des chercheurs du CDC ont été publiées mercredi dans le New England Journal of Medicine.

►Un rapport d’inspection de la Food and Drug Administration mercredi a brouillé les conditions et la formation dans une usine de Baltimore où le vaccin Johnson & Johnson était fabriqué.

►Les représentants de 22 pays d’Amérique latine et de la péninsule ibérique d’Europe, lors de leur première réunion, essentiellement virtuelle depuis le début de la pandémie, ont appelé à un accès plus équitable aux vaccins contre les coronavirus et à un financement flexible pour leur reprise économique.

► Près de 25% des habitants de New York ont ​​été infectés par le coronavirus au cours des premiers mois de l’épidémie, selon une nouvelle étude.

📈 Les chiffres d’aujourd’hui: les États-Unis comptent plus de 31,86 millions de cas confirmés de coronavirus et 569000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 143,5 millions de cas et 3 millions de décès. Près de 277,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 215,9 millions ont été administrées, selon le CDC.

Les infections au COVID-19 chez les personnes vaccinées sont rares, selon une étude du CDC

Les responsables de la santé ont publié plus de preuves que les infections au COVID-19 chez les personnes entièrement vaccinées sont rares.

La dernière étude a examiné les infections récentes dans environ 75 établissements de soins infirmiers qualifiés de Chicago. Près de 8 000 résidents et près de 7 000 employés ont reçu deux doses de vaccin dans les établissements. Chez ceux qui ont été entièrement vaccinés, les responsables de la santé ont détecté 22 infections révolutionnaires. La plupart n’ont présenté aucun symptôme, mais deux ont été hospitalisés et un est décédé.

D’autres statistiques suggèrent que les taux de percée sont nettement inférieurs. Cependant, les résidents des maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins infirmiers qualifiés ont tendance à être plus âgés et plus fragiles que l’ensemble de la population, et certaines études suggèrent que l’efficacité du vaccin peut être plus faible dans ce groupe.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mercredi l’étude en ligne.

Biden appelle les employeurs à offrir des congés payés pour les vaccinations

Sentant un changement dans la campagne d’inoculation du COVID-19 du pays, passant d’une offre insuffisante à une demande en baisse, l’administration Biden tente de faciliter la tâche des Américains pour obtenir leurs vaccins.

Mercredi, Biden a exhorté les employeurs, petits et grands, à donner à leurs travailleurs des congés payés pour se faire vacciner et, si nécessaire, se remettre des effets secondaires. Biden a déclaré que les employeurs de moins de 500 travailleurs peuvent obtenir un remboursement d’impôt pour couvrir les frais.

« Aucun Américain qui travaille ne devrait perdre un seul dollar de son chèque de paie parce qu’il a choisi de remplir son devoir patriotique et de se faire vacciner », a déclaré Biden.

Seulement 43% des adultes qui travaillent aux États-Unis ont reçu un vaccin contre le COVID.

77 détenus de la prison de l’Iowa ayant reçu des surdoses incorrectes de vaccin Pfizer

Le personnel du département pénitentiaire de l’Iowa a incorrectement administré à 77 détenus une surdose du vaccin Pfizer COVID-19, a confirmé le département.

Cord Overton, un porte-parole du ministère, n’a pas précisé la quantité de vaccin supplémentaire administrée à chaque détenu.

Mais Kimberly Koehlhoeffer, 51 ans, de Fairfield, a déclaré au Des Moines Register, qui fait partie du réseau USA TODAY, que son fils, Anthony Koehlhoeffer, faisait partie de ces 77 détenus. Elle a dit qu’Anthony avait dit que ses médecins l’avaient informé ainsi que d’autres qu’ils avaient reçu «six fois le montant recommandé».

Kimberly Koehlhoeffer a déclaré que son fils et d’autres détenus avaient présenté des symptômes tels que des nausées, un manque d’appétit, de graves ecchymoses au site d’injection et une déshydratation sévère.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique au registre Des Moines, Overton a déclaré qu’une fois que le ministère avait été mis au courant de l’erreur, son personnel avait immédiatement demandé des conseils aux Centers for Disease Control and Prevention et à Pfizer.

– Andrea May Sahouri, registre Des Moines

Contribuer: The Associated Press