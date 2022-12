L’Inde annonce un exercice Covid à l’échelle nationale

Les hôpitaux ont été invités à vérifier leur état de préparation face à une éventuelle augmentation des infections

Les hauts responsables de la santé ont tenu une série de réunions cette semaine pour évaluer comment la situation mondiale actuelle avec la pandémie du virus Covid-19 pourrait évoluer et affecter l’Inde, et s’assurer que l’ensemble du système de santé du pays est parfaitement préparé à répondre à une éventuelle augmentation des cas. pendant la période des fêtes.

Lors d’une réunion vendredi, présidée par le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya, les responsables de la santé de l’État “assuré” le gouvernement central de New Delhi qui “ils organiseront un exercice simulé pour la préparation de l’infrastructure hospitalière” le 27 décembre, selon un communiqué de presse du ministère de la Santé et du Bien-être familial. On ne sait toujours pas exactement ce que ces exercices impliqueraient, mais les ministres de la santé des États ont été invités à «surveiller et examiner personnellement l’état de préparation de toutes les infrastructures et s’assurer qu’il existe un stock suffisant de médicaments essentiels.»

“Il n’y a pas lieu de paniquer. Nous avons 3 ans d’expérience dans la gestion de la pandémie », Dr Mandavia tweeté après la réunion, rassurant les citoyens que le gouvernement central “passer à l’action” si nécessaire et fournir aux États “tout le soutien pour combattre le Covid-19.”

Alors que l’Inde a connu une baisse constante des cas quotidiens ces derniers mois, selon les données du gouvernement, New Delhi s’inquiète des épidémies dans d’autres pays et de la possibilité que la situation s’aggrave pendant la période des fêtes.

Lire la suite Le pic de Covid en Chine a infecté 37 millions de personnes en une journée – Bloomberg

“Covid n’est pas encore fini. J’ai ordonné à toutes les personnes concernées d’être vigilantes et de renforcer la surveillance », a déclaré le ministre plus tôt cette semaine, en annonçant que l’Inde commencerait à tester au hasard environ 2% des voyageurs internationaux arrivant dans les aéroports du pays.

La décision de mener une enquête nationale “simulacre d’exercice” vient un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a organisé une autre réunion de haut niveau pour évaluer la situation globale de Covid-19 et l’état de la campagne de vaccination, ainsi que la préparation de l’infrastructure sanitaire et de la logistique du pays pour une éventuelle émergence de nouvelles variantes de Covid-19 .

Le voisin de l’Inde, la Chine, connaît actuellement une augmentation des infections à Covid-19 après que les autorités ont brusquement levé les restrictions strictes visant à arrêter la propagation du virus plus tôt en décembre.

La Chine – où les infections avaient été réduites à presque zéro plus tôt cette année – a signalé 3 761 nouveaux cas de la maladie mais aucun décès jeudi, portant le nombre total d’infections cette semaine à 14 285, avec sept décès.

LIRE LA SUITE: La plus grande ville de Chine demande aux écoles d’organiser des cours en ligne

Cependant, les rapports suggèrent que la situation réelle est bien pire que ne le suggèrent les chiffres officiels. Bloomberg a affirmé que des documents internes de la Commission nationale chinoise de la santé, vus par ses journalistes, parlaient de jusqu’à 248 millions de personnes, soit près de 18% de la population du pays, infectées par Covid au cours des dernières semaines. Des experts cités par AP prévoient entre un et deux millions de décès liés au virus dans le pays en 2023.