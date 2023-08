L’Inde annonce que les atterrisseurs lunaires ne se poseront plus – alors que l’engin russe s’écrase | Nouvelles du monde

L’Inde pourrait être sur le point de faire un pas de géant devant la Russie dans la course à l’espace – avec sa dernière mission lunaire à quelques jours de tenter d’atterrir.

L’agence spatiale indienne ISRO a annoncé dimanche via X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’elle tenterait de faire atterrir son atterrisseur robotique Vikram mercredi.

Le message a été envoyé alors que la nouvelle de la disparition du Luna-25 russe, qui s’est écrasé sur la surface de la lune après avoir tourné en orbite incontrôlée, a éclaté.

L’atterrisseur robotique indien Vikram doit atterrir mercredi à quelques centaines de kilomètres du site ciblé par la Russie – dans le pôle sud lunaire -, selon l’ISRO.

« Chandrayaan-3 devrait atterrir sur la Lune le 23 août, vers 18h04, heure normale de l’Inde (IST).

« Merci pour les voeux et la positivité ! »

L’atterrisseur – lancé dans l’espace en juillet – est conçu pour effectuer des tests sur la composition de la surface de la lune, ainsi que pour surveiller l’activité sismique, la température et les niveaux de rayonnement.

Il tentera également de trouver la présence de glace d’eau dans le sol lunaire – ce que la Russie avait espéré faire avec son atterrisseur Luna-25.

Image:

Une fusée avec le vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 décolle en juillet, Pic: AP





Le pôle sud lunaire intéresse particulièrement les scientifiques, qui pensent que les cratères ombragés en permanence contiennent de l’eau.

L’eau gelée dans les rochers pourrait être transformée en air et en carburant de fusée, permettant potentiellement des déplacements humains plus longs.

Aucun pays ne s’est jamais réellement aventuré dans la région auparavant.

L’agence spatiale russe, Roscosmos, visait à battre l’atterrisseur indien et à assurer sa place en tant que « superpuissance spatiale » – bien que ses experts perdent l’accès à la technologie occidentaley à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Image:

Une fusée décolle avec le vaisseau spatial d’atterrissage Luna-25. Photo : Roscosmos/Centre spatial Vostochny/Document via Reuters





Cependant, la société spatiale a déclaré avoir perdu le contact avec l’engin après avoir rencontré des problèmes non spécifiés lors de la préparation de l’orbite de pré-atterrissage.

« L’appareil s’est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la lune », a déclaré Roscosmos dans un communiqué dimanche.

Cela vient après que le pays a signalé un « situation anormale » que ses spécialistes analysaient samedi. La mission était la première du pays à la surface lunaire en presque 50 ans.

Image:

Des spécialistes participent aux préparatifs avant le lancement





La télévision d’État russe a mis la nouvelle de la perte de Luna-25 au numéro 8 de sa programmation à midi dimanche et ne lui a accordé que 26 secondes de couverture.

Des nouvelles sur les incendies à Tenerife et un article de quatre minutes sur des vacances professionnelles pour les pilotes et équipages russes figuraient plus haut que la mission ratée du Luna-25.

La Russie a déclaré qu’une commission interministérielle spéciale avait été formée pour enquêter sur les raisons de la perte du Luna-25.

Malgré le crash, Vitaly Egorov, un analyste spatial russe populaire, a déclaré que la mission avait eu quelques succès, notamment en prenant des photos de la surface de la lune.

Image:

Une photo prise par la caméra du vaisseau spatial d’atterrissage lunaire Luna-25 Roscosmos/Handout via Reuters





« Luna 25 a montré des progrès importants. Elle a volé vers la lune, effectué une correction d’orbite et testé l’électronique embarquée et des outils scientifiques », a-t-il déclaré via un appel vidéo.

« Il a même réussi à collecter quelques petites données scientifiques pendant le vol et depuis l’orbite lunaire. Il a également envoyé des photos de la lune.

« La cosmonautique russe n’était pas à ce niveau auparavant. Mais ensuite, une erreur s’est produite d’une manière ou d’une autre. »