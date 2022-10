L’Inde annonce l’équipe masculine de football U-20 pour la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC

Une équipe indienne de football masculin U-20 composée de 23 membres a été annoncée mardi pour la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC, qui se jouera à Koweït City, plus tard cette semaine.

L’équipe s’était entraînée à Bhubaneswar, où elle a également été couronnée vainqueur du championnat SAFF U-20, plus tôt cette année, avant de déménager à Kolkata, où elle s’est entraînée en vue du championnat AFC U-20.

Placée dans le groupe H, l’Inde affrontera l’Irak (14 octobre), l’Australie (16 octobre) et le Koweït (18 octobre).

“Nous avons eu une bonne préparation à l’approche du championnat AFC U-20, et les garçons ont tous hâte d’affronter certaines des meilleures équipes d’Asie”, a déclaré l’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh dans un communiqué de l’AIFF.

«Nous sommes les outsiders, et en termes de préparation, les adversaires ont eu plus de préparation internationale, tandis que nous avons eu plus de préparation nationale. Mais nous irons là-bas pour nous battre pour notre chance de nous qualifier.

“Les garçons ont acquis beaucoup de confiance après avoir remporté le championnat SAFF U-20, et je suis sûr qu’ils pourront donner une très bonne image d’eux-mêmes sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Au total, 44 équipes ont été placées dans 10 groupes lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC. L’Ouzbékistan, en tant qu’hôte, s’est déjà qualifié, avec 15 autres équipes prêtes à les rejoindre dans le tournoi proprement dit.

Les 10 premiers de groupe se qualifieront pour la finale, tandis que les cinq meilleures équipes deuxièmes se rendront également à Ouzbékistan 2023. Les matches de tous les autres groupes ont déjà eu lieu le mois dernier. Cependant, le groupe H a été reporté à octobre après le déplacement du lieu de Bassorah, en Irak, à Koweït City, au Koweït.

Équipe d’Inde :

Gardiens : Zahid Hussain Bukhari, Som Kumar, Dipesh Chauhan ;

Défenseurs : Leewan Castanha, Amandeep, Abhishek Singh Tekcham, Sajad Hussain Parray, Halen Nongtdu, Brijesh Giri, Bikash Yumnam, Raj Basfore

Milieux de terrain : Vibin Mohanan, Taison Singh Loitongbam, Harsh Shailesh Patre, Sibajit Leimapokpam, Vinay Harji, Shreyas Ketkar, Maheson Singh Tongbram, Aphaoba Singh

Attaquants : Macarton Louis Nickson, Himanshu Jangra, Gurkirat Singh, Suhail Ahmad Bhat

