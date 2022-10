L’Inde annonce 33 probabilités pour le camp national de hockey à partir du 3 octobre

Un noyau de 33 membres de probables pour le camp national de hockey commençant le 3 octobre pour se préparer à l’ouverture de la saison Pro League 2022-2023 à Bhubaneswar a été annoncé samedi, avec presque les grands noms figurant sur la liste.

L’équipe indienne affrontera la Nouvelle-Zélande et l’Espagne dans des matchs en double qui se joueront au stade Kalinga de Bhubaneswar.

Le groupe de base comprend le gardien de but expérimenté PR Sreejesh, Krishan B Pathak et Pawan. Les défenseurs Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Nilam Sanjeep Xess, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Mandeep Mor, Yashdeep Siwach, Dipsan Tirkey, Sanjay, Manjeet et Sumit ont été inclus dans la liste avec les milieux de terrain Manpreet Singh, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal et Pawan Rajbhar.

Attaquants Akashdeep Singh, Gurjant Singh, Maninder Singh, Mohd. Raheel Mouseen, S.Karthi, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek, Dilpreet Singh et Sukhjeet Singh ont été nommés dans le groupe central.

L’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré : « La Pro League 2022/23 nous donnera un aperçu des domaines qui nécessitent du travail avant la Coupe du monde masculine 2023 Bhubaneswar-Rourkela. Les matchs contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande sont des sorties importantes pour nous et les joueurs sont optimistes et enthousiastes à l’idée des prochains mois de hockey. Nous avons choisi de nouveaux noms dans le groupe de base qui ont montré un grand potentiel et qui sont impatients de performer lorsqu’on leur en donne l’occasion.

Lors de leur match d’ouverture le 28 octobre, l’Inde affrontera la Nouvelle-Zélande. Ils affronteront ensuite l’Espagne le 30 octobre. L’Inde jouera son prochain match en double contre la Nouvelle-Zélande le 4 novembre, suivi de son deuxième match contre l’Espagne le 6 novembre. L’équipe se déplacera à Bhubaneswar le 21 octobre après un camp de trois semaines. à SAI, Bangalore.

