L’Inde affrontera l’Espagne lors du match d’ouverture à Rourkela le 13 janvier

En club avec les géants européens de l’Angleterre, de l’Espagne et du Pays de Galles dans la poule D, l’Inde, pays hôte, ouvrira sa campagne contre l’Espagne lors de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 à Rourkela le 13 janvier, jour d’ouverture de la compétition.

Alors que l’Inde, le vainqueur de 1975, affrontera l’Espagne lors d’un match aux heures de grande écoute à 19 heures dans le nouveau stade international de hockey de Birsa Munda, l’action du premier jour commencera par un match à 13 heures entre les médaillés d’or olympiques de 2016, l’Argentine et l’Afrique. la nation sud-africaine la mieux classée au stade Kalinga ici.

Le deuxième match de la journée se jouera également à Bhubaneswar avec l’Australie, numéro un mondial, qui affrontera la France, hôte de Paris 2023, dans une répétition du quart de finale de la Coupe du monde 2018.

Le match inaugural au Birsa Munda Hockey Stadium, Rourkela sera un « derby » entre l’Angleterre et le Pays de Galles, et l’Inde et l’Espagne clôtureront l’action de la journée.

Alors que l’Inde, l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles, médaillés de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, composent la poule D, selon le tirage au sort effectué le 8 septembre, les 16 équipes ont été divisées en quatre groupes. La poule A comprendra l’Australie, l’Argentine, la France et l’Afrique du Sud ; Le groupe B comprend la Belgique, l’Allemagne, la Corée et le Japon tandis que le groupe C comprend les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Chili.

La Belgique, championne en titre, ouvrira sa campagne contre la Corée du Sud à 17 heures le 14 janvier, tandis que les anciens champions des Pays-Bas entreront en action lors du match de 15 heures le même jour.

Toutes les équipes joueront des matchs dans les deux sites. Au total, 44 matchs seront disputés, la finale étant prévue le 29 janvier (19h00 heure locale) à Bhubaneswar.

L’Inde, classée cinquième au monde, rencontrera l’Espagne, huitième au classement mondial, qui a fait beaucoup de progrès au cours de la dernière année sous la direction de l’ancien entraîneur néerlandais Max Caldes, affrontera l’Angleterre, n ° 6 mondiale, lors de son deuxième match en janvier. 15 au même endroit à Rourkela.

L’équipe entraînée par Graham Reid terminera sa campagne dans la poule D le 19 janvier au Kalinga Stadium de Bhubaneswar contre le Pays de Galles.

Après les matchs préliminaires du tournoi à la ronde au sein de la poule, les quatre premiers de groupe réserveront une place directe en quarts de finale tandis que les huit équipes terminant deuxième et troisième de leurs poules respectives joueront dans des matchs croisés pour identifier les quatre quarts de finale restants.

Lors de la dernière édition de la Coupe du monde masculine de hockey FIH en 2018, l’Inde dirigée par Manpreet Singh a dominé la phase de groupes avec deux victoires et un match nul 2-2 contre les futurs champions belges. Cependant, l’Inde a subi une courte défaite 2-1 contre les Pays-Bas en quart de finale après avoir mené 1-0 à un moment donné.

