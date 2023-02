L’Inde affrontera le Myanmar et la République kirghize à Imphal du 22 au 26 mars

La prochaine pause internationale de la FIFA sera capitale où l’équipe masculine de football de l’Inde jouera des matchs du Tournoi amical de football des trois nations de la FIFA contre le Myanmar et la République kirghize au stade Khuman Lampak dans la capitale de Manipur, Imphal. Les jeux auront lieu pendant la fenêtre internationale de la FIFA de mars. Les matchs se joueront les 22, 24 et 26 mars.

Cela a été annoncé par Shri N Biren Singh, l’honorable ministre en chef du Manipur lors d’une conférence de presse à Imphal le lundi 6 février 2023. M. Kalyan Chaubey, président de la Fédération indienne de football et secrétaire général, Dr Shaji, était présent à la conférence de presse. Prabhakaran.

L’honorable ministre en chef de Manipur a déclaré : « C’est une excellente initiative de la direction de l’AIFF que nous organisions des matchs amicaux internationaux à Manipur pour la première fois de l’histoire. De notre côté, je peux assurer à tous que le gouvernement du Manipur fera tout pour fournir les meilleures installations et faciliter l’organisation réussie du tournoi.

“Manipur a été un contributeur important à la scène du football indien et nous sommes reconnaissants à la direction de l’AIFF d’avoir également franchi le pas vers la diffusion du jeu dans différentes parties du pays”, a déclaré l’honorable CM. “Manipur a fourni de nombreux joueurs internationaux pour l’équipe nationale. C’est en effet un honneur d’accueillir le tournoi et d’encourager davantage nos joueurs et passionnés de sport.

“Des gens comme Renedy Singh, Gouramangi Singh, Udanta Singh, Amarjit Kiyam, Suresh, Jeakson et bien d’autres ont tous mis le feu à la scène internationale et maintenu les normes du football de Manipur à un niveau élevé sur les scènes nationale et internationale”, a-t-il déclaré.

« Manipur a également beaucoup contribué au football féminin. Des joueurs comme Bala Devi, qui est l’un des meilleurs attaquants de cette génération, le capitaine Ashalata Devi, Dangmei Grace, Elangbam Panthoi Chanu et bien d’autres ont rendu le pays fier à maintes reprises.”

L’honorable CM a également demandé l’aide de l’AIFF pour établir une académie de premier ordre dans l’État. “Je voudrais également demander à l’AIFF son aide pour établir une académie de football de normes mondiales à Manipur, où nous pouvons nourrir les garçons et les filles talentueux de l’État et définir leur voie pour un développement ultérieur.”

Ce sera la première fois que l’équipe nationale senior indienne jouera à Imphal, Manipur, alors que la Fédération cherche à étendre la diffusion du beau jeu à travers le pays, conformément à sa feuille de route stratégique, Vision 2047.

Le lieu des matchs est le stade historique Khuman Lampak, qui a accueilli au fil des ans de nombreux matchs de la Hero I-League ainsi que des matchs de la phase de groupes de la prestigieuse Coupe Durand en août 2022. Créé en 1999, le stade a une capacité de 35 000 places.

« Nous sommes tous conscients de la popularité du football à Manipur. L’État a produit un grand nombre de footballeurs, hommes et femmes, mais jamais auparavant un match de l’équipe nationale n’avait été organisé dans l’État », a déclaré le président de l’AIFF, M. Kalyan Chaubey. « Après avoir récemment lancé Vision 2047, notre objectif est d’amener un football de qualité dans les coins les plus reculés du pays. La culture du football dynamique de Manipur en fait des hôtes méritants, et ils ont donc été chargés d’accueillir les matchs de l’équipe nationale senior.”

Le président de l’AIFF a en outre félicité le ministre en chef du Manipur, Shri N Biren Singh, qui a promis une croissance plus infrastructurelle du football dans l’État du Manipur.

“J’ai un immense respect pour l’état de Manipur et j’étais heureux de voir l’intention de CM monsieur de se connecter avec le football indien. Il m’a dit ce que nous pouvions faire pour poursuivre le développement du jeu », a déclaré M. Chaubey. «Il y a déjà eu tellement de joueurs internationaux de Manipur, mais le monsieur CM tient à aller encore plus loin. Il a promis que le gouvernement de Manipur ouvrira une académie, avec des terrains, des infrastructures et des auberges de haut niveau. Avec sa direction, je suis sûr que l’AIFF fera de son mieux pour que chaque talent de Manipur puisse être correctement nourri. Je peux vous assurer que Indian Football mettra tout en œuvre pour tirer le meilleur parti des garçons et des filles de Manipur.

“Le Manipur est un État qui a un énorme potentiel footballistique et nous espérons que le fait d’amener le football international ici donnera un formidable élan au football local et aura un impact positif sur le football indien.” a déclaré le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran.

“L’État de Manipur est une usine de talents, ce qui se reflète clairement dans le nombre record de footballeurs évoluant dans la ligue supérieure à travers le pays depuis plusieurs années. Nous travaillerons avec le football de Manipur conformément à la stratégie Vision 2047 pour rendre les choses plus dynamiques et diffuser cette culture dans tout le pays. L’organisation de matches amicaux internationaux ici, espérons-le, galvanisera les jeunes, incitera davantage de jeunes à pratiquer le sport et motivera même d’autres États à développer le jeu de manière à ce qu’ils puissent également devenir des lieux attrayants avec une culture du football dynamique.

L’équipe indienne de football masculin a joué pour la dernière fois à domicile en juin 2022, lorsqu’elle a dominé son groupe pour se qualifier pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2024, battant le Cambodge, l’Afghanistan et Hong Kong. Les prochains matches amicaux feront partie d’une série de matches que l’Inde jouera dans les fenêtres internationales de la FIFA pour se préparer à la Coupe d’Asie de l’année prochaine.

L’entraîneur-chef Igor Stimac a exprimé son enthousiasme pour les prochains matchs en disant: «Ce sera formidable de jouer à nouveau quelques matchs amicaux à domicile. Nous avons maintenant suffisamment de temps pour vérifier la forme de nos adversaires et formuler nos plans en conséquence.

“Ces matchs devraient bien nous servir alors que nous nous préparons pour la Coupe d’Asie. J’espère que nous pourrons commencer l’année avec quelques bons résultats », a-t-il ajouté. “J’espère que tous nos garçons maintiendront une bonne forme et ne se blesseront pas au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que nous nous réunissions.”

L’équipe indienne de football masculin a une longue histoire de football avec le Myanmar, qui remonte à 1952 (alors la Birmanie), lorsque les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois, et Sahu Mewalal a réussi un triplé lors d’une victoire 4-0 pour l’Inde.

Ces derniers temps, Sunil Chhetri a été le héros d’une victoire 1-0 contre le Myanmar, qui est désormais 159e au classement de la FIFA, en 2017 lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie. Le match inverse s’est terminé 2-2, Chhetri marquant un penalty et Jeje en marquant un autre.

L’équipe indienne de football masculin a un record de victoires contre la République kirghize (94 au classement FIFA), après avoir remporté trois matches contre deux pour l’équipe d’Asie centrale. Le match contre la République kirghize a été l’un des matchs cruciaux de la campagne de qualification de l’Inde pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2019. L’équipe indienne de football masculin a remporté une victoire 1-0, encore une fois grâce à un but de Chhetri à Bangalore en 2017. Bien que la République kirghize ait remporté le match inverse 2-1, l’Inde s’est qualifiée pour la Coupe d’Asie 2019.

