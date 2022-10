L’Inde affrontera l’Australie en finale

L’équipe indienne de hockey masculin junior affrontera l’Australie lors de la finale de la Coupe Sultan of Johor samedi après avoir terminé deuxième du tournoi à la ronde.

L’Inde a disputé un match nul 5-5 palpitant contre la Grande-Bretagne lors de son dernier match de championnat vendredi pour récolter huit points en cinq matches et terminer deuxième derrière l’Australie (13 points en cinq matches).

Coupe du monde T20 2022 : Couverture complète | Horaire | Résultats | Tableau des points | Galerie

Poovanna CB (7e minute), Amandeep (50e), Araijeet Singh Hundal (53e) et Sharda Nand Tiwari (56e, 58e) ont marqué pour l’Inde tandis que la Grande-Bretagne a marqué par Max Anderson (1er, 40e), Harrison Stone (42e) et Jami Golden (54e, 56e).

L’Australie a battu l’Afrique du Sud 6-1 lors de son dernier match de championnat à la ronde vendredi.

La Grande-Bretagne et le Japon ont terminé leurs campagnes avec sept points chacun tandis que l’Afrique du Sud en a récolté six. La Malaisie, pays hôte, a terminé en bas du tableau des six équipes avec un point.

L’Afrique du Sud aurait pu se qualifier pour la finale si elle avait gagné contre l’Australie, mais les Kookaburras, favoris du titre, étaient trop forts pour eux.

La Grande-Bretagne est sortie des blocs plus rapidement que l’Inde, Anderson marquant le premier but du match dès le début. Quelques minutes plus tard, l’Inde s’est également inscrite au tableau des scores, le milieu de terrain Poovanna trouvant le fond du filet.

Le premier quart-temps rythmé et uniformément disputé s’est terminé à 1-1.

Le deuxième quart-temps a vu les deux équipes continuer à s’affronter jeu pour jeu, aucune ne permettant à l’autre de se frayer un chemin. Le match, qui est une répétition de la finale des éditions 2018 et 2019, est entré dans la pause de la mi-temps avec la Grande-Bretagne et l’Inde à 1-1.

C’est l’Inde qui a jeté un coup d’œil au but au troisième quart, quand elle a obtenu un corner à la 32e minute, mais n’a pas réussi à convertir. La Grande-Bretagne a pris les devants cinq minutes avant la fin du quart alors qu’Anderson marquait son deuxième but du match.

Quelques minutes plus tard, Harrison Stone en a ajouté un autre pour la Grande-Bretagne alors qu’ils prenaient le contrôle du match, terminant le troisième quart-temps 3-1 devant.

L’Inde avait besoin d’un dernier quart-temps solide et a commencé du bon pied. Cinq minutes plus tard, l’Inde a réduit de moitié le déficit alors qu’Amandeep s’est inscrit sur la feuille de match.

Peu de temps après, le concours était de retour à égalité avec Araijeet Singh Hundal a marqué le troisième but de l’Inde.

La Grande-Bretagne, cependant, est passée à la vitesse supérieure dans les minutes suivantes, Jami Golden trouvant la cible coup sur coup à la 54e et à la 56e minute, rétablissant l’avantage de deux buts.

Le corner de Sharda Nand Tiwari (56e) a ramené l’Inde dans le match. Quelques minutes plus tard, Tiwari a converti un autre coin de pénalité, égalisant les scores à 5-5. Aucune des deux équipes n’a pu trouver de vainqueur et est repartie avec un point chacune.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici