L’Inde affrontera l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 après avoir battu le Zimbabwe à Melbourne en tête du Groupe 2 | Nouvelles du cricket

L’Inde affrontera l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 après avoir battu le Zimbabwe par 71 points à Melbourne pour remporter le groupe 2.

L’équipe de Rohit Sharma était déjà certaine d’une place dans le dernier carré après la surprenante défaite de l’Afrique du Sud en 13 points contre les Pays-Bas à Adelaide Oval lors du premier match de dimanche.

La victoire écrasante de l’Inde sur le Zimbabwe, dans laquelle ils ont affiché 186-5 avant d’écraser leurs adversaires pour 115 en 17,2 overs, leur a permis de terminer en tête de leur groupe, deux points devant le Pakistan, qui a battu le Bangladesh pour prendre la deuxième place en demi-finale en Groupe 2.

L’Inde affrontera désormais l’Angleterre, deuxième du Groupe 2, à Adélaïde jeudi (8h00, heure du Royaume-Uni), tandis que le Pakistan rencontrera la Nouvelle-Zélande, vainqueur du Groupe 1, à Sydney mercredi (8h00, heure du Royaume-Uni).

KL Rahul (51 sur 35) et Suryakumar Yadav (61 sur 25) ont joué avec la batte pour l’Inde, avant que Ravichandran Ashwin (3-22), Hardik Pandya (2-16) et Mohammed Shami (2-14) ne remportent un combiné sept guichets.

Rahul a décroché une cinquantaine de 34 balles avec un six au 13e, tandis que Suryakumar a terminé un demi-siècle de 23 balles au 20e alors que l’Inde a pillé 79 points de ses cinq derniers overs.

Suryakumar, qui était soutenu par Hardik Pandya (18 sur 18), a frappé deux quatre de Blessing Muzarabani à la 16e et un six et un quatre à la fois de Richard Ngarava à la 17e et de Tendai Chatara à la 18e.

Le batteur T20I le mieux classé au monde a ensuite cloué trois limites spectaculaires sur le côté de la jambe au large de Ngarava dans une finale de 21 points, dont deux six à couper le souffle, alors qu’il décrochait son troisième cinquante du tournoi.

Virat Kohli n’a pas réussi à marquer son quatrième, contre l’impressionnant Sean Williams (2-9) pour 26, mais a ensuite eu un impact immédiat sur le terrain avec une prise de plongée à couvert pour éliminer Wesley Madhevere (0) de Bhuvneshwar Kumar du première balle de la poursuite du Zimbabwe.

Le Zimbabwéen Ryan Burl a réussi un brillant plongeon à la frontière lors du match de son équipe contre l’Inde lors de la Coupe du monde T20



Le Zimbabwe a perdu son deuxième guichet au deuxième lorsque Arshdeep Singh a nettoyé Regis Chakabva (2) et était 36-5 au huitième avant Sikandar Raza (34 sur 24) et Ryan Burl (35 sur 22) ont partagé un stand de cinquante pour le sixième guichet.

Les efforts de Burl avec la batte ont suivi une brillante prise sur le terrain, alors qu’il a sauté sur la large limite longue pour renvoyer Rishabh Pant (3) lors de la première apparition du frappeur indien dans la compétition.

Lorsque Burl a été battu par Ashwin, le Zimbabwe a perdu ses cinq derniers guichets pour 19 points.

