L’Inde affronte la Nouvelle-Zélande dans un affrontement incontournable

La Nouvelle-Zélande, quant à elle, a terminé troisième de la poule C après avoir subi une défaite choc 2-3 contre la Malaisie. Les Black Sticks avaient également perdu 0-4 contre les Pays-Bas, réussissant à marquer seulement cinq buts et en concédant huit – leur seule victoire contre le Chili.

L’Inde a également eu du mal à marquer des buts et compte six buts en trois matches. Ils ont également encaissé deux buts contre le Pays de Galles en deux minutes de pression soutenue qui a vu la défense indienne s’effondrer.

Bien que l’équipe indienne ait terminé invaincue dans la poule D, sa performance n’a pas été aussi bonne qu’elle l’aurait souhaité.

Pendant des années, la défensive a été le talon d’Achille de l’Inde, mais ils ont réussi à compenser cela avec un hockey agressif et offensif. Dans cette Coupe du monde, les Indiens semblaient avoir oublié leur touche de buteur à Bengaluru, où ils avaient leur premier camp pour la Coupe du monde.

Les Indiens sont entrés dans le cercle de tir à 76 reprises, mais n’ont réussi à avoir que 37 tirs au but et dont n’ont réussi à marquer que six buts. Ils ont obtenu 16 coins de pénalité mais n’ont marqué que trois buts.

Où se jouera le match croisé de la Coupe du monde de hockey entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande ?

Le match entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande se jouera au Kalinga Stadium, à Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match croisé de la Coupe du monde de hockey entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande ?

Le match croisé entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande débutera à 19h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Inde vs Nouvelle-Zélande ?

Le match Inde vs Nouvelle-Zélande sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match croisé Inde vs Nouvelle-Zélande ?

Le match Inde vs Nouvelle-Zélande sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Inde vs Nouvelle-Zélande Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour l’Inde : PR Sreejesh (gk), Surender Kumar, Vivek Prasad, Manpreet Singh (c), Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas, Sukhjeet Singh

Composition de départ prévue pour la Nouvelle-Zélande : Dominic Dixon (gk), Simon Child, Kim Kingstone, Sam Lane, Simon Yorston, Aidan Sarikaya, Nic Woods (c), Kane Russell, Blair Tarrant, Sean Findlay, Hayden Phillips

