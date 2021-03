On pense que cela s’est produit dans ce cas parce qu’un certain nombre de mutations correspondant à celles des variantes du Kent et de la Californie sont toutes apparues au même endroit à la fois. Il n’y a pas de détails sur le patient et on ne sait pas si la combinaison s’est produite chez lui ou s’il a attrapé la variante de quelqu’un d’autre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy