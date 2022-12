L’Inde accuse la Chine d’essayer de changer le “statu quo” à la frontière himalayenne

Pékin insiste sur le fait que la frontière est stable et a appelé New Deli à aider à maintenir la paix dans la région

Pékin a été accusé d’essayer de “unilatéralement” changer le statu quo sur la frontière himalayenne contestée entre l’Inde et la Chine, selon un communiqué du ministère indien de la Défense mardi.

Les troupes indiennes et chinoises se sont affrontées la semaine dernière dans l’État indien du nord-est de l’Arunachal Pradesh, marquant la première altercation entre les deux puissances nucléaires en près de deux ans. New Delhi a déclaré que les soldats des deux camps n’avaient subi que des blessures mineures. L’AFP a rapporté qu’au moins six soldats indiens ont été blessés dans la bagarre.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a affirmé que l’incident du 9 décembre avait été provoqué par des troupes chinoises qui tentaient de traverser la frontière. “La confrontation qui a suivi a conduit à une bagarre physique au cours de laquelle l’armée indienne a courageusement empêché l’APL de transgresser notre territoire et les a obligés à retourner à leurs postes”, dit Singh.

Les combats auraient été résolus assez rapidement alors que les commandants des deux camps se sont assis pour discuter de la situation. Selon Singh, la partie chinoise a été invitée à “s’abstenir de telles actions et maintenir la paix et la tranquillité” le long de la frontière.

Pékin, cependant, ne semble pas avoir reconnu qu’un affrontement a eu lieu. Mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a insisté sur le fait que “La zone frontalière sino-indienne est généralement stable” et a noté que les deux parties continuaient de tenir « communication fluide » sur les questions liées aux frontières. Wang n’a fourni aucun détail sur la bagarre, ni combien de soldats chinois ont été blessés dans le combat.

Le porte-parole a déclaré que Pékin espère que la partie indienne “avancera dans la même direction que la Chine” et travaillera ensemble pour “maintenir la paix et la tranquillité de la région frontalière sino-indienne”.

La frontière himalayenne de près de 3 500 kilomètres est depuis longtemps un point de discorde entre les deux États asiatiques. En 1962, la Chine et l’Inde ont mené une guerre à grande échelle pour le contrôle de la région, que Pékin revendique dans son intégralité et considère comme faisant partie du Tibet. Des combats au corps à corps ont éclaté le long de la ligne en 2020 après que la Chine s’est opposée à la construction par l’Inde d’une route sur son territoire revendiqué. L’Inde a déclaré avoir perdu environ 20 soldats tués, tandis que la Chine a affirmé en avoir perdu quatre.

La tension à la frontière s’est récemment intensifiée. L’Inde et les États-Unis ont organisé des exercices militaires conjoints dans la région le mois dernier, au grand dam de Pékin, qui a déclaré que de tels exercices avaient «ne contribue pas à instaurer une confiance bilatérale.