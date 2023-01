L’Inde accuse la BBC d'”état d’esprit colonial”

Le radiodiffuseur d’État britannique a diffusé un documentaire qui semble lier le Premier ministre Narendra Modi à des émeutes qui ont tué des milliers de personnes

Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné la BBC pour avoir diffusé un “pièce de propagande” sur le Premier ministre Narendra Modi. Le documentaire se concentre sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Modi discrimine les musulmans et allègue que le Premier ministre a peut-être joué un rôle dans l’incitation à des émeutes ethniques en 2002.

“Permettez-moi de préciser très clairement que nous pensons qu’il s’agit d’un article de propagande conçu pour promouvoir un récit particulier discrédité”, a déclaré jeudi à NDTV le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi. “Le parti pris, le manque d’objectivité et, franchement, un état d’esprit colonial continu, sont manifestement visibles.”

“Si quoi que ce soit, ce film ou documentaire est une réflexion sur l’agence et les individus qui colportent à nouveau ce récit”, Bagchi a continué. “Cela nous amène à nous interroger sur le but de cet exercice et l’agenda qui le sous-tend et franchement, nous ne souhaitons pas honorer de tels efforts”, a-t-il conclu.

Le premier épisode de l’émission en deux parties de la BBC “India: The Modi Question” a été diffusé mardi. Retraçant la montée au pouvoir du Premier ministre hindou en mettant l’accent sur sa politique envers la minorité musulmane indienne, la série s’est ouverte sur les accusations selon lesquelles Modi n’a pas réussi à empêcher le massacre de centaines de musulmans en 2002.

Lire la suite L’Inde résiste aux pressions pour rompre les liens avec la Russie

Modi était ministre en chef de l’État du Gujarat lorsqu’un train transportant des pèlerins hindous a été assailli par une foule musulmane avant de prendre feu, tuant 59 personnes. Une vague de représailles a suivi, les hindous saccageant des mosquées et assassinant des musulmans. Après plusieurs semaines d’émeutes, 1 044 personnes sont mortes, dont environ les trois quarts sont musulmanes.

Alors que Modi était accusé d’avoir laissé la violence faire rage, il a été innocenté en 2012 de toute implication à la suite d’une enquête de la Cour suprême indienne. Le tribunal a rejeté un appel contre l’exonération de Modi l’année dernière, jugeant que l’affaire était « sans mérite » et a été déposé par la famille d’un politicien de l’opposition décédé “pour la conception ultérieure.”

La controverse sur le documentaire de la BBC a attiré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, d’origine indienne. Invité mercredi à condamner “L’implication de Modi dans le massacre du Gujarat” par le député pakistano-britannique Imran Hussain, Sunak déclaré qu’il ne fait pas “tout à fait d’accord avec la caractérisation” de Modi que Hussain a mis en avant.