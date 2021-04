Dans ce qui est présenté comme un changeur de jeu pour la boxe professionnelle dans le pays, le World Boxing Council (WBC) a approuvé le combat de championnat indien entre Chandni Mehra et Suman Kumari le 1er mai à Jalandhar.

Le combat pour la ceinture légère de 140 lb devrait avoir lieu dans le cadre de la LZ Promotions India Unleashed-Fight Night – le tout premier événement de boxe professionnel américain du pays, selon un communiqué.

Chandni et Suman ont été les combattants n ° 1 de l’Inde dans les catégories des poids légers et des poids plume et vont maintenant se défier dans ce combat historique, visant à devenir le tout premier champion WBC Inde dans les catégories hommes et femmes. Le WBC est l’une des quatre principales organisations qui sanctionne les combats de boxe professionnelle dans le monde. C’est la première fois que l’Inde accueille une carte de titre sanctionnée par l’instance mondiale et contestée par les deux combattantes. «Cela change la donne pour la boxe professionnelle indienne. Je pensais que l’Inde avait un potentiel énorme aussi bien en boxe professionnelle masculine que féminine. Ma vision est de promouvoir le tout premier champion du monde de boxe en Inde (homme et femme) », a déclaré Parm Goraya, PDG de LZ Promotions et India Unleashed Promoter.

«Pawan Goyat, Pawan Maan, Asha Roka sont quelques-uns des noms qui se sont battus sur les principales plates-formes, donc un coup d’État majeur pour les faire participer. Je suis vraiment ravi d’initier ce mouvement historique et j’espère contribuer à créer un chapitre historique pour la boxe et la boxe professionnelle en Inde. « C’est un grand développement pour la boxe professionnelle indienne … Cette carte de titre changerait certainement la donne pour les boxeurs professionnels ainsi que pour la boxe en Inde », a déclaré Muralidharan Raja, président de l’Indian Boxing Council (IBC) qui a également été récemment affilié par le Aile asiatique de WBC.

