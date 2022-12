L’Inde accueillera le championnat asiatique de handball féminin de la jeunesse en juillet 2023

Dix équipes, dont la Corée du Sud, championne en titre, et l’Inde, pays hôte, participeront au Championnat asiatique de handball féminin de la jeunesse qui se tiendra à Noida, UP, du 23 juillet au 1er août de l’année prochaine.

Outre la Corée et l’Inde, les autres pays participants sont le Japon, la Chine, le Taipei chinois, l’Iran, le Bangladesh, Hong Kong, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, a déclaré mercredi le directeur exécutif de la Handball Association of India (HAI), Anandeshwar Pandey.

L’accord pour donner les droits d’organisation du championnat à l’Inde a été signé entre l’Association indienne de handball et la Fédération asiatique de handball (AHF) en présence du vice-président de la Fédération internationale de handball (IHF) Badar Mohammad Al Tayyab et du directeur technique de l’AHF Taleb.

Les officiels de l’IHF et de l’AHF ont également visité les installations qui accueilleront le championnat.

Les équipes terminant dans les cinq premières se qualifieront automatiquement pour le Championnat du monde junior de handball féminin, ont informé les officiels.

Al Tayyab a également déclaré que la Handball Association India était la seule unité à avoir été affiliée par la Fédération internationale de handball en vertu de leur règle d’un pays, une fédération.

