L’Inde accueillera la première course MotoGP en 2023

La première édition du Grand Prix de Bharat aura lieu en 2023 (Photo : Manav Sinha/News18.com)

Le propriétaire des droits commerciaux du MotoGP, Dorna, et les promoteurs de course basés à Noida, Fairstreet Sports, ont signé mercredi un protocole d’accord (MoU) pour accueillir le premier événement de course à deux roues en Inde pour les sept prochaines années, intitulé Grand Prix de Bharat sur le circuit international de Buddh.