L’Inde accueille une réunion du tourisme du G20 dans le Cachemire contesté sous haute sécurité

Une réunion du G20 sur le tourisme devait commencer lundi dans un contexte de haute sécurité au Cachemire sous administration indienne, la Chine et le Pakistan condamnant la tenue de l’événement dans le territoire contesté.

Le Cachemire à majorité musulmane est disputé entre New Delhi et Islamabad, qui le revendiquent tous deux en totalité, depuis leur indépendance il y a 75 ans.

La partie sous contrôle indien a été secouée pendant des décennies par une insurrection en quête d’indépendance ou de fusion avec le Pakistan, avec des dizaines de milliers de civils, de soldats et de rebelles cachemiriens tués dans le conflit.

La police a déclaré la semaine dernière que la sécurité avait été renforcée « pour éviter toute possibilité d’attaque terroriste lors de la réunion du G20 », le premier événement diplomatique sur le territoire depuis que New Delhi a révoqué son autonomie limitée et pris le contrôle direct en 2019.

Les routes menant à l’endroit ont été fraîchement recouvertes de noir et des poteaux électriques illuminés aux couleurs du drapeau national indien pour montrer ce que les responsables disent être « la normalité et la paix reviennent » dans la région.

L’Inde a promu le tourisme au Cachemire et plus d’un million de ses citoyens l’ont visité l’année dernière.

Aucun délégué chinois ne participera à l’événement.

L’Inde et son voisin du nord sont enfermés dans une impasse militaire le long de leur frontière pour la plupart non délimitée dans la région du Ladakh.

Pékin revendique également l’intégralité de l’État indien d’Arunachal Pradesh comme faisant partie du Tibet et considère le Cachemire comme un territoire contesté.

Vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes :

La Chine s’oppose fermement à la tenue de toute forme de réunion du G20 en territoire contesté et n’assistera pas à de telles réunions.

Il est peu probable que la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Indonésie rejoignent le groupe.

L’Inde occupe la présidence du G20 pour 2023 et a prévu plus de 100 réunions à travers le pays.

La Chine est déjà restée à l’écart des événements au Ladakh et en Arunachal Pradesh.

Des centaines de détenus

Le Pakistan, non membre du G20, contrôle une plus petite partie du Cachemire et a déclaré que la tenue de la réunion sur le tourisme dans le territoire violait le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et les accords bilatéraux.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, a déclaré la semaine dernière que l’Inde montrait son « arrogance au monde » et que « cela montre sa mesquinerie », déclenchant une vive réplique de New Delhi.

L’Inde accuse le Pakistan de former et de soutenir des militants au Cachemire, ce qu’Islamabad dément.

Depuis les changements constitutionnels indiens de 2019, les rebelles du Cachemire ont été largement écrasés – bien que de jeunes hommes continuent de rejoindre l’insurrection.

Mais la dissidence a été criminalisée, la liberté des médias restreinte et les manifestations publiques limitées, dans ce que les critiques disent être une restriction drastique des libertés civiles par l’Inde.

La semaine dernière, le rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités, Fernand de Varennes, a déclaré que New Delhi cherchait à utiliser la réunion du G20 pour « présenter un sceau d’approbation international » sur une situation qui « devrait être décriée et condamnée ». L’Inde a rejeté ces commentaires.

Les habitants se sont irrités sous les mesures de sécurité renforcées, des centaines ont été détenus dans des postes de police et des milliers, y compris des commerçants, ont reçu des appels de responsables les mettant en garde contre tout « signe de protestation ou de trouble ».