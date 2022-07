L’Inde accueille la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, un vœu devenu réalité : Yolanda D’Souza

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA doit se dérouler en Inde du 11 au 30 octobre, et cet événement historique à venir est un « vœu devenu réalité » pour l’ancienne footballeuse indienne Yolanda D’Souza.

“L’Inde qui accueille la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA est pour moi un vœu devenu réalité. J’ai été gonflé à bloc depuis que j’ai entendu la nouvelle, et je ne pense pas que cela va se calmer de si tôt », a déclaré D’Souza, connue comme la « reine du triplé ».

“Je suis vraiment ravi de voir certains des meilleurs jeunes talents du monde jouer sur le sol indien. J’espère juste que nous jouerons très bien, à la fois en termes de performance en tant qu’équipe et en tant qu’hôte, ce qui est vraiment crucial », a-t-elle déclaré.

D’Souza a souligné l’importance d’accueillir un tournoi féminin de la FIFA, affirmant que c’était une énorme opportunité pour l’Inde d’étendre le jeu aux petites villes et d’en faire le sport féminin le plus populaire du pays.

“Maintenant que nous organisons le tout premier événement féminin de la FIFA, il est essentiel que nous apportions les jeux dans des villes plus petites et qu’elles tombent amoureuses du jeu”, de D’Souza.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA : Anurag Thakur assure son soutien pour une conduite réussie

D’Souza a également exhorté sa compatriote à utiliser ce tournoi comme un tremplin pour promouvoir davantage le football féminin en Inde et à ne pas le considérer comme un événement parmi d’autres.

“J’espère sincèrement que les gens ne voient pas la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA comme une simple compétition et passent ensuite à autre chose. Je veux que les gens continuent d’en parler même quand c’est fini », a-t-elle poursuivi.

“Nous devons apprécier l’opportunité qui nous a été donnée d’accueillir une compétition féminine de la FIFA. Nos joueurs ont eu la chance de se mesurer à certains des meilleurs joueurs du monde et nous devrions le reconnaître. Évidemment, cela va être bénéfique pour les joueurs, pour la fédération et pour l’infrastructure footballistique du pays. Mais nous devrions considérer cela comme un début et tirer parti de l’élan que nous a donné ce tournoi », a-t-elle conclu.

De plus, le directeur des tournois de la FIFA, Jaime Yarza, et le chef de projet de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022, Oliver Vogt, ont eu une réunion fructueuse avec le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, et le ministre des Sports et de la Jeunesse, Govind Gaude, le jeudi 14 juillet. CM Pramod Sawant et Govind Gaude ont assuré leur soutien total au succès de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.