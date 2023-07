L’Inde abandonne les Championnats d’Asie juniors après sa défaite contre l’Indonésie en QF

La campagne de l’équipe junior indienne aux Championnats juniors d’Asie de badminton 2023 a pris fin après une défaite 3-1 contre l’Indonésie, pays hôte, en quarts de finale à Yogyakarta, en Indonésie, aujourd’hui.

Samarveer et Radhika Sharma, qui ont mérité leur place pour représenter l’Inde en double mixte, n’ont pas pu vaincre le duo d’Adrian Pratama et Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu alors que les Indiens ont perdu 16-21, 15-21, ce qui a fini par donner un 1-0 mener à l’Indonésie.

Lors du match suivant, le jeune indien Ayush Shetty s’est battu vaillamment pour ramener un point à l’Inde. Mais, Alwi Farhan s’est avéré être trop difficile à gérer alors que l’Inde a perdu le match du simple masculin 21-18, 15-21, 19-21, et a donné un autre point à l’Indonésie.

Rakshitha Sree S a cependant joué avec vengeance et a ensuite réalisé une performance de cape et d’épée lors de son match contre l’Indonésienne Ruzana. Rakshitha s’est battue avec acharnement et a gardé son sang-froid pour vaincre Ruzana 21-18, 10-21, 23-2, pour offrir à l’Inde un point bien mérité en simple féminin pour porter le score à 2-1.

L’Indonésie a pris l’équipe indienne par surprise car lors du double masculin, Muhammad et Joaquin ont organisé une masterclass pour vaincre le duo de Divyam et Mayanl 10-21, 21-15, 12-21 et donner la victoire à l’Indonésie.

Les jeunes Indiens ont plus à attendre car les joueurs se lanceront dans leurs campagnes individuelles à partir du 12 juillet.

