L’Inde abandonne le sponsor chinois des vêtements Li Ning pour l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo

L’Inde a abandonné mardi les vêtements de sport chinois Li Ning en tant que sponsor officiel du kit pour les prochains Jeux olympiques, les athlètes du pays devant porter des vêtements sans marque à Tokyo. La décision intervient après que l’Association olympique indienne (IOA) a fait face aux critiques pour avoir dévoilé des maillots indiens avec la marque chinoise la semaine dernière au milieu des relations tendues entre les deux voisins. « Nous sommes conscients des émotions de nos fans et nous, dans un IOA (sic) avons décidé de nous retirer de notre contrat existant avec un sponsor de vêtements », ont déclaré le président de l’IOA Narinder Batra et le secrétaire Rajeev Mehta dans un communiqué. « Nos athlètes , les entraîneurs et le personnel de soutien porteront des vêtements sans marque. »

Un affrontement frontalier meurtrier entre les deux pays l’année dernière a déclenché des appels en Inde au boycott des produits et des entreprises chinois.

La Premier League indienne de Cricket a suspendu son accord de plusieurs millions de dollars avec le fabricant de téléphones chinois VIVO pendant une saison en 2020 uniquement pour les ramener à bord cette année.

Mais l’IOA a déclaré qu’elle ne voulait pas que des pressions extérieures affectent l’entraînement de leurs athlètes.

« Nous sommes reconnaissants des conseils du ministère de la Jeunesse et des Sports dans la prise de cette décision », ont déclaré Batra et Mehta.

« Nous aimerions que nos athlètes puissent s’entraîner et concourir sans avoir à répondre à des questions sur la marque de vêtements. En l’état, ils ont tous été mis au défi par la pandémie au cours de la dernière année et un quart et nous voulons qu’ils ne soient pas distraits. »

Les Jeux olympiques, qui ont été repoussés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, devraient se tenir entre le 23 juillet et le 8 août.

