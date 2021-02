L’Inde a une autre nouvelle plateforme OTT et le premier film est sur la santé mentale

La pandémie nous a tous frappés. Pendant les premiers mois du verrouillage, nous avons tous été piégés dans la maison et la plupart d’entre nous sont restés collés à nos écrans. Nous ne savions pas combien nous contribuions aux plates-formes OTT. Les gens réduisaient leurs dépenses et économisaient beaucoup d’argent, mais l’achat d’abonnements à diverses plates-formes OTT était une dépense que tout le monde considérait comme une nécessité.

Il existe actuellement environ 40 plates-formes OTT qui se concentrent sur la restauration, le contenu en streaming en ligne en Inde. Le streaming en ligne était en plein essor sur le marché indien avant que la pandémie mondiale ne frappe; la pandémie et le verrouillage des conséquences se sont traduits par plus de profits pour l’industrie.

Du côté positif, les OTT ont donné la liberté aux cinéastes indépendants, aux scénaristes et à d’autres artistes d’obtenir une plate-forme pour leur talent, ce qui était un peu difficile auparavant. Avec la même ambition, Ferns & Petals est entré dans l’industrie. M. Vikaas Gutgutia, directeur général et fondateur de Ferns N Petals et FNP Media, a déclaré: «Notre pays possède de vastes talents, Ferns N Petals via FNP Media est déterminé à identifier les personnes qui font preuve d’un talent incroyable et à les aider à les incarner dans une carrière à long terme. «

L’un des plus grands détaillants de fleurs et de cadeaux en Inde, Ferns & Petals, est sur le point de lancer sa plate-forme OTT-FNP Media. Cette maison de production et de contenu de Ferns N Petals se concentre sur le lancement d’une plateforme numérique qui s’adresse principalement aux films de format court, aux séries Web, à la narration, à la poésie, etc., qui sera hébergée sur les chaînes YouTube « Live By FNP Media » et « Films By FNP Media ‘les verticales respectives qui présentent les arts du spectacle, les films et les spectacles.

Gardant à l’esprit l’avantage des expériences commerciales antérieures de se connecter avec la vie des gens, touchant de près le voyage des émotions humaines, FNP Media vise à traduire ces compréhensions maintenant à l’écran. Leur premier court métrage – «Chuha Billi» mettant en vedette Anupriya Goenka et Adah Sharma a été lancé le 12 février sur leur chaîne YouTube. Ce court métrage est basé sur un problème social de maladie mentale et avec un message caché de conscience autour du sujet. L’histoire tourne autour de deux amis qui vivent ensemble et l’un d’eux est en thérapie pour sa santé mentale. L’acteur Anupriya Goenka a déclaré: «À travers Chuha Billi, nous avons essayé de dépeindre l’insécurité émotionnelle des malades mentaux. Je joue le meilleur ami d’une fille bipolaire. Je suis sûr que le public comprendra à quel point il peut être difficile d’avoir une personne autour de vous qui se débat tous les jours sans le savoir. La maladie mentale, la dépression doivent être discutées et les personnes qui en souffrent doivent être acceptées dans la société avec un esprit ouvert.

L’histoire se termine par un point culminant saisissant. L’écrivain du film Mehak Mirza Prabhu partage son expérience personnelle dans l’histoire et comment elle a écrit l’histoire autour d’une maladie mentale. Adah Sharma dit: «Ce film est sur un sujet sombre. Je joue une fille bipolaire. Elle est déprimée et ne se débrouille pas bien. Nous avons organisé de nombreux ateliers pour le film afin de comprendre comment une personne atteinte d’une telle maladie se comporte et se sent.