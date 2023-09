L’Inde a tenté de réintroduire les guépards dans la nature. Ça ne s’est pas bien passé

Deux guépards sont vus dans une section de quarantaine avant d’être transférés en Inde dans une réserve près de Bella Bella, en Afrique du Sud, le dimanche 4 septembre 2022. Trois petits guépards, nés d’un gros chat amené d’Afrique en Inde l’année dernière, sont morts en Mai 2023. Leur mère faisait partie des 20 personnes que l’Inde a amenées par avion depuis la Namibie et l’Afrique du Sud, dans le cadre d’un plan ambitieux et très controversé visant à les réintroduire dans les prairies indiennes. Crédit – Denis Farrell—AP Photo

LEn septembre dernier, huit guépards équipés d’un collier radio ont parcouru 8 000 kilomètres de la Namibie à l’Inde, pour finalement atterrir au parc national de Kuno, dans l’État central du Madhya Pradesh. Leur arrivée a marqué la phase finale d’un effort de 13 ans appelé Projet Cheetah, qui vise à réintroduire l’espèce de grands félins dans les prairies indiennes 70 ans après qu’ils aient été chassés jusqu’à l’oubli.

Le lancement du projet a également coïncidé avec le 72e anniversaire du Premier ministre indien Narendra Modi, qui l’a célébré en libérant personnellement le premier chat de sa cage dans le parc. « Il y a des décennies, le lien séculaire de la biodiversité qui a été rompu et s’est éteint, nous avons aujourd’hui une chance de le restaurer », Modi dit dans son adresse. « Aujourd’hui, le guépard est revenu sur le sol indien. »

Le projet Cheetah est entré dans sa deuxième année hier (17 septembre), mais le sort de ce projet de conservation très médiatisé est en jeu après que neuf guépards sur 20, dont trois oursons, sont morts pour diverses causes depuis mars.

Les autorités ont repris les chats restants et les ont gardés dans des enclos pour une surveillance et une surveillance étroites, où ils continueront à rester jusqu’à ce qu’un comité d’experts de la faune sauvage nommé par le gouvernement approuve leur réintroduction dans la nature.

Ces revers ont suscité l’inquiétude d’une communauté internationale de défenseurs de l’environnement impliqués dans le projet, qui affirment que l’inexpérience et la mauvaise gestion, ainsi que la politisation du gouvernement et la mise à l’écart des avis d’experts, pourraient avoir contribué à la mort des guépards.

Pourquoi l’Inde veut-elle réintroduire les guépards ?

Les guépards asiatiques parcouraient autrefois les prairies du sous-continent indien pendant de nombreux siècles aux côtés des lions, des tigres et des léopards jusqu’à ce qu’ils deviennent une cible de chasse pour les dirigeants princiers et les colonisateurs britanniques. En 1952, ils ont été officiellement déclarés éteints en Inde.

Depuis lors, l’Inde a mené de nombreuses discussions sur la manière de réintroduire l’animal dans son écosystème et a examiné les offres des gouvernements iranien et kenyan. En 2009, le gouvernement indien a officiellement proposé l’introduction des guépards africains, mais la Cour suprême stoppé ces efforts en 2012 après que certains experts de la faune sauvage ont déclaré que l’importation d’animaux africains violait les normes internationales de conservation. Le plus haut tribunal a annulé sa décision début 2020, autorisant l’importation de guépards, mais en petit nombre et à titre expérimental.

Après le déplacement des six premiers chats de Namibie, un deuxième groupe de guépards est arrivé d’Afrique du Sud en février. Environ une douzaine de chats supplémentaires devraient être amenés des pays africains chaque année au cours des cinq prochaines années dans le but d’établir une population de guépards d’environ 40 individus. Le gouvernement indien prévoit de dépenser 40 crores de roupies, soit près de 11 millions de dollars, pour le projet. .

« La motivation de l’Inde vient du désir de restaurer un élément vital de son patrimoine écologique », a déclaré au TIME SP Yadav, qui dirige le projet Cheetah au nom du département des forêts du ministère indien de l’Environnement. « En les ramenant, l’Inde vise à montrer son engagement en faveur de la conservation et de la restauration de la biodiversité. »

Assurer le succès du projet Cheetah est également « une question de fierté nationale », ajoute Yadav, faisant un clin d’œil aux aspirations du gouvernement Modi d’accroître la richesse et les connaissances scientifiques de l’Inde. Lors de la libération des guépards en septembre dernier, Modi a déclaré aux spectateurs qu’« avec ces guépards, la conscience de l’Inde, amoureuse de la nature, s’est également réveillée avec force ».

Dans un communiqué, Laurie Marker, directrice exécutive du Cheetah Conservation Fund, qui conseille également le projet en Inde, dit Les défenseurs de l’environnement du monde entier considéraient le projet comme essentiel pour « garantir la survie des guépards au-delà des frontières nationales ».

Pourquoi les guépards ont-ils commencé à mourir ?

Le premier décès de nouveaux guépards indiens s’est produit lorsque Sasha, une femelle, est décédée d’un problème de santé préexistant en mars, suivi de la mort soudaine et inexpliquée d’Uday, un mâle, en avril. Puis, en mai, une autre chatte nommée Daksha est décédée des suites d’un violent incident d’accouplement. Deux oursons distincts, faibles, de poids insuffisant et déshydratés, ont également péri.

Plusieurs autres guépards sont morts en juillet et août à cause de divers facteurs, notamment l’humidité, les infestations d’asticots et les infections causées par les colliers radio, alarmant les experts, dit Yadav. «Même en Afrique du Sud et en Namibie, de tels problèmes n’ont pas été signalés», dit-il. En juillet, les autorités ont commencé à recapturer le reste des guépards en liberté pour éviter davantage de décès.

De nombreux experts en guépards travaillant dans des projets de conservation en Afrique, qui ont également conseillé le programme en Inde, ont néanmoins exprimé leurs inquiétudes. Ils affirment que même s’il est courant que la moitié de la population d’origine meure au cours de la première année de réinstallation en raison du braconnage ou de difficultés environnementales, une meilleure surveillance et une intervention vétérinaire opportune auraient pu éviter les décès survenus jusqu’à présent.

Adrian Tordiffe, un expert sud-africain des guépards qui siège au comité consultatif du gouvernement indien pour le projet Cheetah, se dit frustré par la mort des guépards. « D’un point de vue vétérinaire, nous sommes toujours formés pour sauver chaque vie », dit-il.

Tordiffe décrit également le projet comme « très difficile à gérer ». Plus tôt dans l’année, il affirme que lui et d’autres experts étrangers ont été exclus des réunions du comité et ont connu des retards dans les communications avec les autorités indiennes, notamment lorsque les guépards ont été blessés.

« Je suis sûr qu’ils ont une très bonne expérience avec les tigres en Inde, mais il s’agit d’une espèce nouvelle et unique. [for modern India], » il ajoute. « Nous pouvons souvent relever de petites choses et donner des conseils sur la façon de gérer la situation, comme nous le voyons dans de nombreux cas cliniques. »

Tordiffe suppose que le manque de communication pourrait être dû à une hésitation de la part de l’Inde à reconnaître publiquement la mort de guépards. « Toute la culture est très différente ; ils ont tendance à penser qu’il faut garder le silence », dit-il.

C’est particulièrement préoccupant puisque l’Inde est l’un des rares pays à bénéficier d’un soutien vétérinaire dédié et d’une surveillance individuelle des guépards, ajoute Tordiffe. « Nous n’avons pas ce luxe dans bon nombre de projets de ce genre, c’est donc vraiment remarquable », dit-il.

En juillet, Tordiffe et d’autres experts namibiens et sud-africains impliqués dans le projet ont fait part de ces préoccupations dans une lettre adressée à la Cour suprême indienne, dans laquelle ils affirmaient que leur rôle de conseillers avait été réduit à « une simple façade ». (Deux experts ont depuis retiré leur nom de la lettre, craignant que cela n’empêche les futures exportations de l’animal depuis l’Afrique.) Une autre lettre de Marker du CCF demandait « une meilleure communication [and a willingness to] faites confiance aux experts », selon au Indien Express.

Le gouvernement a répondu par en disant ces décès n’ont pas suscité d’inquiétude malgré les difficultés rencontrées par le projet. Le tribunal suprême a demandé au gouvernement indien d’envisager un meilleur habitat pour les guépards : « Vous devriez examiner d’autres possibilités… Pourquoi en faites-vous une question de prestige ? » » a demandé le tribunal en juillet. Les guépards n’ont pas encore été relocalisés ailleurs.

Que se passe-t-il ensuite ?

Ce bouleversement a fait que Kuno n’a pas respecté la date prévue pour l’ouverture du parc aux touristes en février, mais les défenseurs de l’environnement espèrent que le projet rebondira alors qu’il entre dans sa deuxième année.

Yadav affirme que le projet est déjà prometteur, soulignant le taux de survie des guépards de 50 % et la naissance de petits à Kuno. « Le succès de ce projet ouvrira la voie à des initiatives de réensauvagement dans le monde entier », ajoute-t-il. À Kuno, les travailleurs citent Aasha, une femelle namibienne qui a jusqu’à présent survécu et exploré avec bonheur son nouvel environnement, comme un exemple « d’espoir positif pour l’avenir des guépards en Inde ». Dans un récent bulletin d’information, le parc national déclaré que « le voyage d’Aasha nous a appris que les guépards peuvent survivre aux conditions indiennes sans trop changer leur comportement. »

Tordiffe, l’expert sud-africain des guépards, estime qu’il est important que le projet réussisse, car il peut servir de modèle pour la gestion future de la faune. « Nous ne vivons pas dans un monde où nous pouvons permettre à une évolution normale de se dérouler à son propre rythme, car nous changeons le monde trop rapidement pour que beaucoup de ces animaux puissent s’adapter », prévient-il. « Nous devons donc assumer la responsabilité d’avoir ce type de gestion active de la faune. »

Néanmoins, Tordiffe affirme que le projet Cheetah lui a appris une nouvelle chose dans le domaine de la conservation des animaux. « Vous pouvez être le meilleur biologiste ou vétérinaire, mais dans un projet de grande envergure comme celui-ci, vous devez également être conscient du contexte politique », dit-il.

Écrire à Astha Rajvanshi à [email protected].