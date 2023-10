NEW DELHI : L’Inde vise à être autonome dans le secteur des télécommunications, a déclaré Neeraj Mittal, secrétaire du Département des télécommunications (DoT). Il a ajouté que le pays a « surpris » le monde avec le développement des technologies 4G/5G indigènes en peu de temps.

“L’Inde est aujourd’hui à l’aube et les télécommunications sont un secteur dans lequel nous espérons devenir autonomes”, a déclaré le secrétaire aux télécommunications lors de “India Telecom 2023”, selon un communiqué de presse publié dimanche.

La 20e édition de l’événement India Telecom 2023 est organisée par le Telecom Equipment and Services Export Promotion Council (TEPC), tandis que la septième édition de l’IMC 2023 a été organisée par la Cellular Operators Association of India (COA) avec le DoT.

« Le déploiement de la 5G en Inde est parmi les plus rapides au monde. La vitesse du haut débit a été multipliée par plusieurs, mais les tarifs ont été réduits au plus bas. L’Inde possède le deuxième plus grand réseau de télécommunications au monde et a « surpris » le monde avec le développement des technologies autochtones 4G/5G en peu de temps », a déclaré Mittal.

Il a ajouté que l’Inde compte aujourd’hui un million de startups et que « c’est une excellente opportunité pour les pays de collaborer » avec le pays.

Il a noté que l’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi a connu un « degré de succès phénoménal » dans la fabrication d’équipements de télécommunications ainsi que dans les domaines non télécoms.

“Comme l’a dit notre Premier ministre Narendra Modi, l’Inde continue d’être le troisième plus grand écosystème de start-ups technologiques au monde, nous devons créer de nouvelles opportunités commerciales pour les fabricants indiens au sein de l’industrie en encourageant la participation d’un plus grand nombre de start-ups, », a déclaré P. Balaji, vice-président de TEPC.

“Les prouesses de l’Inde en matière de R&D sont désormais établies et les entreprises indiennes font de grands progrès en matière de personnalisation, de normalisation et de production pour des applications spécifiques et sont impatientes de travailler avec le monde”, a ajouté Balaji.

NK Goyal, président émérite de la Telecom Equipment Manufacturers Association (TEMA), a déclaré que l’Inde gagne désormais en importance en tant que leader de la technologie des télécommunications avec sa participation dans la 4G et la 5G, ses tarifs les plus bas et son déploiement le plus rapide de la 5G.

Politique la plus lue