Le ministre indien de la Santé a affirmé que le pays avait «réussi à contenir la pandémie», citant une baisse du nombre de cas et aucune nouvelle infection enregistrée dans un cinquième des districts du pays la semaine dernière.

« Avec l’approche » pangouvernementale « et » pangouvernementale « envisagée par le Premier ministre Narendra Modi, l’Inde a réussi à contenir la pandémie, » Le ministre de la Santé, Harsh Vardhan, a déclaré jeudi.

Vardhan a noté la baisse du nombre de cas, avec moins de 20 000 infections enregistrées quotidiennement au cours des trois dernières semaines, contre près de 100 000 en septembre. Le bilan des morts est resté inférieur à 300 par jour le mois dernier dans le pays de 1,3 milliard d’habitants.

L’Inde a aplati son graphique COVID-19

« 146 districts (sur 718 districts du pays) n’ont pas de nouveau cas depuis les sept derniers jours, 18 districts depuis les 14 derniers jours, six districts depuis 21 jours et 21 districts depuis les 28 derniers jours » dit-il, détaillant les réalisations du pays.

Le ministre a ajouté que 165 cas de la variante mutante Covid-19 originaire du Royaume-Uni ont été signalés jusqu’à présent et que tous les patients sont maintenus sous quarantaine et surveillance supervisées.

Les commentaires interviennent alors que la nation lance sa campagne de vaccination, avec 2,4 millions de personnes ayant reçu le vaccin jusqu’à présent. Le gouvernement espère atteindre 300 millions de personnes d’ici juillet-août, en utilisant sa capacité en tant que plus grand centre de fabrication de vaccins au monde.

L’Inde a enregistré 10,7 millions d’infections et 153 847 décès depuis le début de la pandémie, mais a l’un des taux de mortalité les plus bas au monde. Ceci est en partie attribué à la jeunesse du pays, déclare Ramanan Laxminarayan, fondateur et directeur du Center for Disease Dynamics, Economics & Policy à Washington, DC.

Un certain nombre d’études ont suggéré que certaines régions du pays ont acquis une immunité collective contre le virus. Mercredi, les résultats d’une étude sérologique à Delhi ont suggéré qu’entre 50 et 60 pour cent de la population avait des anticorps Covid-19.

