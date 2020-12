Alors que les boxeurs indiens ont produit des performances complètes pour terminer leur campagne à la Coupe du monde de boxe de Cologne avec neuf médailles, dont trois d’or, deux d’argent et quatre de bronze à Cologne en Allemagne, le ministre de la Jeunesse et des Sports Kiren Rijiju s’est rendu sur Twitter pour féliciter les pugilistes indiens. pour leur réalisation.

« Nos garçons et filles indiens ont remporté 9 médailles dont 3 d’or, 2 d’argent et 4 de bronze à la prestigieuse Coupe du monde de boxe de Cologne. L’Inde a réalisé d’énormes progrès en boxe. Mes chaleureuses félicitations à nos boxeurs vedettes » a tweeté Rijiju.

Nos garçons et filles indiens ont remporté 9 médailles dont 3 médailles d’or, 2 d’argent et 4 bonze à la prestigieuse Coupe du monde de boxe de Cologne. L’Inde a réalisé d’énormes progrès en boxe. Mes sincères félicitations à nos boxeurs vedettes! pic.twitter.com/tZE680sSPT – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 20 décembre 2020

Cinq boxeurs indiens, femmes et huit hommes, se sont inscrits à la Coupe du monde de boxe de Cologne après leurs solides préparatifs en Italie. Les trois trois médailles d’or ont été remportées par Amit Panghal, Manisha Moun et Simranjeet Kaur alors que les pugilistes indiens ont terminé avec succès leur campagne d’entraînement et de compétition de 67 jours en Europe.

La médaillée de bronze des Championnats du monde de boxe féminine AIBA de l’Inde, Simranjeet Kaur Baath, a impressionné en demi-finale et a affronté Maya Kleinhans dans le combat pour le titre. Le boxeur de 25 ans a fait preuve d’un jeu de jambes rapide pour battre haut la main l’adversaire allemand local avec des coups de poing clairs en finale. L’Indien a réussi à réduire la distance de combat contre l’adversaire le plus grand et a remporté le combat par décision partagée en remportant la médaille d’or dans la catégorie des 60 kg.

Dans la finale de la catégorie des 57 kg, qui a vu un combat entièrement indien entre Manisha Moun et la double championne du monde junior féminine de l’AIBA, Sakshi Choudhary. La jeune Sakshi a tenté de décrocher des coups rapides et a vaincu son homologue au premier tour. Cependant, Manisha a bougé plus sur ses pieds dès le deuxième tour et n’a donné aucune chance à Sakshi avant de remporter le combat 3: 2 dans un concours acharné. Sakshi a terminé sa campagne avec une médaille d’argent à Cologne.

Panghal, médaillé d’or aux Jeux asiatiques de 2018 et champion d’Asie de l’ASBC 2019, a remporté le tournoi à la ronde chez les hommes mouche (52 kg). L’Indien de 25 ans a battu l’un de ses principaux rivaux, le médaillé de bronze des Championnats du monde de boxe AIBA de France, Billal Bennama, en route pour la finale. Son adversaire allemand lui a donné une chance en finale.

Le boxeur indien super lourd (+ 91 kg) Satish Kumar a eu une fin émotionnelle à sa campagne en battant le Français Djamili Dini Moindze en demi-finale, mais malheureusement, il a dû se retirer contre l’Allemand Nelvie Tiafack en raison d’une blessure lors du choc au sommet et se contenter de l’argent. .

Sonia Lather (57 kg), Pooja Rani (75 kg) Gaurav Solanki (57 kg) et Mohamed Hussamudin (57 kg) ont remporté la médaille de bronze dans leurs catégories respectives.