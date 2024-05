L’Inde a peut-être enregistré sa température la plus chaude jamais enregistrée au milieu d’une grave vague de chaleur

Une température de 126 degrés Fahrenheit a été mesurée près de New Delhi.

L’un des pays les plus chauds de la planète a potentiellement enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée.

L’Inde a enregistré mercredi une température de 52,3 degrés Celsius – soit environ 126 degrés Fahrenheit – dans une station météorologique de Mungeshpur, une banlieue de New Delhi, selon le département météorologique indien.

Le gouvernement examine les données, affirmant que la température est une valeur aberrante par rapport aux mesures effectuées dans d’autres stations et qu’il pourrait y avoir une erreur dans le capteur ou en raison des conditions locales.

La température a grimpé de plus de 9 degrés Celsius par rapport aux prévisions, selon l’IMD.

Les vents chauds du nord-ouest de l’Inde ont contribué aux températures plus chaudes que prévu, selon New Delhi Television, partenaire d’ABC News (NDTV) signalé.

Le précédent record à la station de Mungeshpur avait eu lieu en 2002 : 49,2 degrés Celsius (120,6 degrés Fahrenheit), selon NDTV. Le précédent record de température la plus chaude enregistré en Inde remontait à 2016, au Rajasthan, soit 51 degrés Celsius (123,8 degrés Fahrenheit), selon l’IMD.

Le département météorologique indien a émis un avertissement de vague de chaleur sévère pour la région à la suite de ces prévisions. Les vagues de chaleur en Inde sont considérées comme « graves » lorsque les températures atteignent 6,5 degrés Celsius au-dessus de la normale.

Une alerte rouge sanitaire a également été émise à New Delhi, indiquant une « très forte probabilité de développer des maladies dues à la chaleur et des coups de chaleur à tous les âges » pour les groupes vulnérables au sein de la population de 30 millions d’habitants de la région.

Les responsables du gouvernement local ont fixé des limites à la consommation d’eau, invoquant une pénurie, et ont menacé d’infliger une amende de 2 000 roupies — soit 24 dollars — à ceux qui utilisent l’eau inutilement, par exemple pour laver une voiture. Reuters signalé.

La pluie prévue à New Delhi pour mercredi soir pourrait augmenter les niveaux d’humidité, selon l’IMD.

L’Inde est l’un des pays les plus chauds d’Asie, connu pour son climat tropical et ses étés prolongés. Les températures élevées du début de la saison pourraient être le signe avant-coureur d’un été caniculaire à venir.

Copernicus, le service européen sur le changement climatique, a enregistré 11 mois consécutifs de températures record – une tendance qui devrait se poursuivre une fois le mois de mai terminé.

La hausse des températures mondiales entraîne des vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes, selon les climatologues.

La chaleur étouffante qui a frappé l’Asie fin avril était 45 fois plus probable en raison du changement climatique, selon une étude réalisée par la World Weather Attribution.

Note de l’éditeur : cette histoire a été ajustée pour refléter le fait que les responsables travaillent toujours pour confirmer les données.