L’Inde a perdu sa présence dans 26 des 65 points de patrouille dans l’est du Ladakh: rapport

L’Inde a perdu l’accès à 26 des 65 points de patrouille dans l’est du Ladakh, selon un rapport d’un officier supérieur de la police du territoire de l’Union, dans une nouvelle révélation inquiétante au milieu de l’impasse du pays avec la Chine à divers points chauds le long de leur frontière chancelante de 3 500 km.

“Actuellement, il y a 65 PP (points de patrouille) partant du col du Karakoram à Chumur qui doivent être patrouillés régulièrement par les FSI (forces de sécurité indiennes). Sur 65 PP, notre présence se perd dans 26 PP (c’est-à-dire PP n° 5- 17, 24-32, 37, en raison de patrouilles restrictives ou inexistantes des FSI », a écrit PD Nitya, le surintendant de la police de Leh, la principale ville du Ladakh, selon le document de recherche consulté par NDTV.

Le rapport a été déposé lors de la conférence annuelle de la semaine dernière des meilleurs officiers de police du pays à Delhi, en présence du Premier ministre Narendra Modi, du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et du conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval.

“Plus tard, la Chine nous oblige à accepter le fait que ces zones n’ayant pas vu la présence d’ISF ou de civils depuis longtemps, les Chinois étaient présents dans ces zones. Cela conduit à un déplacement de la frontière sous contrôle des ISF vers le côté indien. et une “zone tampon” est créée dans toutes ces poches, ce qui conduit finalement à une perte de contrôle sur ces zones par l’Inde. Cette tactique de l’APL (Armée populaire de libération de Chine) pour s’emparer des terres pouce par pouce est connue sous le nom de “tranchage de salami”. ,” Ça disait.

“L’APL a profité des zones tampons dans les pourparlers de désescalade en plaçant ses meilleures caméras sur les plus hauts sommets et en surveillant le mouvement de nos forces… ils s’opposent à notre mouvement même dans la zone tampon, prétendant que c’est ‘ leur zone d’opération et nous demander ensuite de reculer pour créer davantage de zones “tampon””, a écrit l’officier.

Elle a déclaré que cette stratégie chinoise avait été observée dans la vallée de Galwan, le site d’un affrontement meurtrier en 2020 lorsque 20 soldats indiens et au moins quatre soldats chinois sont morts dans des combats au corps à corps.

Mme Nitya a également déclaré que le fait de marquer des zones comme interdites et de les garder stériles affecte également le moral des troupes. “Au cours d’une interaction avec un officier supérieur dont l’unité est basée directement sur la zone avant, il a partagé que, si en reculant de 400 mètres, nous pouvons acheter la paix avec l’APL pendant 4 ans, alors ça vaut le coup”, indique le rapport.

Le gouvernement n’a pas encore commenté la divulgation. Parler à L’Hindou journal, qui a d’abord rapporté le document de recherche du policier, une source de la défense a démenti ses affirmations, affirmant “qu’il n’y a pas de perte de territoire due au désengagement dans les zones de friction”.

“Certaines zones ont été restreintes pour les patrouilles des deux côtés en attendant la résolution diplomatique des différends. Aucun pâturage n’a été perdu. Dans les zones désengagées, nous avons autant de caméras et de moyens techniques que l’APL et dominons donc la zone autant, sinon plus. “, a déclaré le journal citant la source.

Ils ont déclaré que l’armée “encourageait et fournissait toutes les installations”, en collaboration avec l’administration civile, pour permettre aux habitants et à leur bétail de paître.

Le rapport intervient un peu plus d’un mois après que l’Inde a accusé la Chine d’essayer de “changer unilatéralement le statu quo” sur leur frontière de facto, connue sous le nom de ligne de contrôle réel, lorsque des affrontements ont blessé des troupes des deux côtés.

L’incident du 9 décembre dans l’Arunachal Pradesh a été considéré comme la confrontation la plus grave depuis l’affrontement de la vallée de Galwan en 2020, qui a conduit à une forte escalade des hostilités entre les deux pays. Une série de pourparlers militaires depuis lors a conduit à un retrait prudent des troupes des deux côtés.