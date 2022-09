L’Inde a perdu contre le Sri Lanka en Coupe d’Asie, mais Desi Twitter a gardé le moral avec des mèmes de consolation

L’Inde est pratiquement hors course pour la finale de la Coupe d’Asie 2022 alors que le Sri Lanka a produit une course-poursuite animée une nuit qui comptait le plus, battant l’équipe de Rohit Sharma par 6 guichets. Après avoir mis l’Inde au bâton en premier, le Sri Lanka s’est vu attribuer un objectif de 174 après le coup rapide du skipper Rohit Sharma de 72 (41). Pathum Nissanka et Kusal Mendis ont frappé des demi-siècles, accumulant 97 sans perte pour le partenariat d’ouverture avant que Yuzvendra Chahal ne frappe trois fois pour ramener un peu de drame dans le match.

Mais la joie de l’Inde fut de courte durée. Dasun Shanaka a frappé un 33 invaincu tandis que Bhanuka Rajapaksa a fait 25 pas pour prendre le Sri Lanka sur la ligne.

Déçus comme ils l’étaient, les fans indiens ont trouvé du réconfort dans les mèmes.

1. L’Inde en phase de groupes

2. L’Inde en Super 4 pic.twitter.com/nJoljak3Sw – Sagar (@sagarcasm) 6 septembre 2022

Le Pakistan traverse une crise climatique. Le Sri Lanka traverse une crise économique. L’Afghanistan traverse une crise politique. L’Inde sort de la Coupe d’Asie.#INDvSL – Shridhar V (@iimcomic) 6 septembre 2022

L’Inde obtient Bye Bye de la Coupe d’Asie via des courses Bye – Sagar (@sagarcasm) 6 septembre 2022

L’Inde elle-même a été exclue de la Coupe d’Asie maintenant 😭😩 https://t.co/xwnw3MENP7 — Yo Yo Funny Singh 🇮🇳 (@moronhumor) 6 septembre 2022

aise toh koi bhi hara de jab hamare paas bhuvneshwar nahi hoga tab hara ke dikhao – Vishal Dayama (@VishalDayama) 6 septembre 2022

La performance de l’équipe indienne au cricket T20 montre clairement que Lalit Modi est le seul Indien à avoir bénéficié de l’IPL. — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 6 septembre 2022

Chaque fois que les pertes de l’Inde correspondent ces jours-ci Fans de Dhoni : pic.twitter.com/kc8PBDBeLK — Aman_Chain 😷 Mask Man (@Amanprabhat9) 6 septembre 2022

Fans de cricket pakistanais en ce moment !! #INDvsSL pic.twitter.com/lIsuLeQKnr — Natasha (Kitaabiii 🐛) (@MissPinkyciouss) 6 septembre 2022

Plus tôt, Rohit Sharma était la star avec la batte pour l’Inde alors qu’il jouait un coup de capitaine pour propulser son équipe à un décent 173/8 contre le Sri Lanka mardi. L’Inde a perdu deux guichets à l’intérieur de trois overs avant qu’un stand de 97 points entre Rohit et Suryakumar Yadav ne les mette sur la bonne voie pour un gros total. Rohit a fait 72 tandis que SKY était absent sur 34. Le Sri Lanka a cependant rebondi au milieu pour ralentir les progrès. Le stimulateur du bras gauche Dilshan Madushanka a été le choix des quilleurs, terminant avec 3/24.

