L’Inde a organisé un sommet du tourisme pour montrer que le Cachemire est pacifique. Les résidents l’appellent une « façade »

Alors qu’un sommet du tourisme du G20 se déroulait cette semaine sur les rives du pittoresque lac Dal de Srinagar, au cœur de la vallée du Cachemire, des commandos de l’armée patrouillaient dans la région et des policiers armés de mitrailleuses montaient la garde à la plupart des coins de rue.

La sécurité renforcée au Jammu-et-Cachemire, déjà l’une des zones les plus militarisées au monde, visait à garantir le bon déroulement de la réunion du groupe de travail, organisée par l’Inde et à laquelle ont participé des délégués de 27 pays.

Il s’agit de la première réunion internationale de haut niveau de ce type à se tenir au Cachemire depuis que le gouvernement a révoqué le statut spécial de la région à majorité musulmane et l’a placée sous contrôle indien direct, tout en la divisant en deux territoires fédéraux.

Des soldats paramilitaires indiens gardent la zone près du marché historique rénové de Srinagar, Polo View, sous un panneau faisant la promotion de la course de l’Inde en tant qu’hôte du G20 cette année. (Salimah Shivji/CBC)

Les autorités indiennes espéraient montrer que le Cachemire, site de décennies d’insurrection contre la domination indienne, est désormais pacifique et stable après l’abrogation de son statut semi-autonome.

Mais au marché de Jahangir Chowk, à plusieurs kilomètres du périmètre isolant le lieu de réunion, l’idée que tout soit normal au Cachemire a été carrément écartée.

« S’il y a une normalité au Jammu-et-Cachemire, qu’est-ce qui vous pousse à créer cette énorme quantité de personnel de sécurité à déployer dans cet État? » a déclaré l’homme d’affaires et militant politique Amood Gulzar, 29 ans. « Il y a une contradiction. »

Le militant politique Amood Gulzar, 29 ans, a déploré le fait que l’Inde ait organisé une réunion de haut niveau pour promouvoir le tourisme dans la région, mais n’a pas confirmé si elle organiserait des élections au Cachemire, qui n’a pas eu de gouvernement élu depuis 2018. (Salimah Shivji/CBC)

Il a déclaré qu’il se félicitait de la présence de délégués du G20 à Srinagar, mais estimait que les demandes des Cachemiris réguliers étaient ignorées, y compris des élections libres, qui n’ont pas eu lieu au Jammu-et-Cachemire depuis 2014.

« Il n’y a pas de gouvernement élu [in the region] et l’Inde est le [world’s] plus grande démocratie, refusant les procédures démocratiques à cet État », a déclaré Gulzar. « Comment cela a-t-il un sens ?

« Nous vivons dans la peur »

D’autres au marché et ailleurs se sont discrètement plaints du harcèlement de la police et des soldats avant la réunion de trois jours. Plusieurs points de contrôle de sécurité parsemaient Srinagar, et les habitants ont déclaré à CBC News qu’ils se sentaient incapables de décrire pleinement la situation dans leur État aux journalistes, de peur d’être arrêtés.

« Les gens sont opprimés. Nous ne pouvons pas parler ouvertement », a crié un vendeur de chaussures de colère, tandis que d’autres ont hoché la tête en signe d’accord.

Les vendeurs d’un marché en plein air dans le centre de Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien, ont déclaré à CBC News que beaucoup avaient peur de parler de la situation dans leur région, craignant des questions pointues ou le harcèlement des autorités. (Salimah Shivji/CBC)

« Nous vivons dans la peur. Les forces sont partout », a déclaré Riyaz Ahmed, un habitant de Srinagar, à CBC News, alors qu’il faisait ses courses au marché avec sa jeune petite-fille. « Chaque Cachemiri est déprimé. »

Il a dit qu’en parlant à CBC, il avait « peur qu’ils regardent » et qu’il serait « harcelé plus tard ».

Ahmed a néanmoins poursuivi la conversation, affirmant que lui et d’autres personnes rassemblées autour de lui sur la place du marché ne comprenaient pas l’objectif du sommet du tourisme du G20.

« Ils veulent montrer au monde que le Cachemire est pacifique. Mais ce n’est pas le cas », a déclaré Ahmed. « La campagne du G20 n’est qu’une façade. »

REGARDER | CBC sur le terrain : Calme extérieur, colère frémissante au Cachemire sous contrôle indien :

Le calme extérieur du Cachemire contrôlé par l’Inde cache une colère qui couve Alors que l’Inde accueille un sommet du G20 sur le tourisme au Cachemire, le pays tient à projeter une image de stabilité et de paix dans la partie de la région qu’il contrôle. Mais sur le terrain, la correspondante de CBC en Inde, Salima Shivji, entend une colère bouillonnante de Cachemiris incapables de parler ouvertement, craignant les représailles des services de sécurité.

Dans un marché couvert à proximité pratiquement dépourvu de clients, Manzoor Ahmed (aucun lien de parenté) a fait écho à ces mots.

« En raison de la présence sécuritaire accrue autour du G20, les Cachemiris ont très peur et ne quittent plus leurs maisons comme nous le faisions auparavant », a déclaré le vendeur de 40 ans au Cachemire. « Cela a également touché notre entreprise. »

Il a remué sa grande marmite pleine de boulettes de viande traditionnelles du Cachemire Gushtaba dans un stand qu’il a occupé toute sa vie, et s’est hérissé de l’intense sécurité qui s’est abattue sur sa ville, où une forte présence militaire est déjà la norme.

Il a haussé les épaules lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à voir des avantages de la réunion du G20, qui était axée sur la promotion du tourisme dans la région assiégée.

« Les Cachemiris ont très peur », a déclaré Manzoor Ahmed, blâmant la sécurité intense autour de la réunion du tourisme du G20 pour une baisse de la clientèle à son stand de nourriture dans le centre de Srinagar. (Salimah Shivji/CBC)

« La délégation du G20 n’a eu aucune communication avec nous, peuple cachemiri, ils ne sont pas au courant de nos souffrances et de nos problèmes », a déclaré Ahmed. « Le gouvernement n’a présenté [the delegation] avec une façade de normalité et les a placés dans des hôtels de luxe. »

Des décennies de conflit

La controverse a pesé sur le choix du gouvernement indien de tenir la réunion en territoire contesté.

L’Inde et le Pakistan revendiquent l’intégralité du Cachemire, mais chacun ne contrôle que certaines parties de la région himalayenne, qui compte une population majoritairement musulmane et est un point chaud depuis l’indépendance des deux pays il y a 75 ans. Les pays, tous deux puissances nucléaires, ont mené deux de leurs trois guerres à grande échelle dans la région.

Les délégués participant à la réunion du groupe de travail sur le tourisme du G20 le 22 mai ont profité de promenades en bateau sur le célèbre lac Dal de Srinagar. La réunion est axée sur la promotion du tourisme dans le territoire contesté. (Salimah Shivji/CBC)

Les Nations Unies ont déclaré lundi que la réunion se déroulait alors que « des violations massives des droits de l’homme » se poursuivent au Cachemire, notamment des arrestations arbitraires, des persécutions politiques et des restrictions à la liberté des médias.

« Le gouvernement indien cherche à normaliser ce que certains ont décrit comme une occupation militaire en instrumentalisant une réunion du G20 et en présentant un sceau d’approbation international », a déclaré Fernand de Varennes, le rapporteur spécial de l’ONU sur les questions des minorités, dans un communiqué.

L’Inde a qualifié la déclaration de « sans fondement » et pleine « d’allégations injustifiées ».

La Chine, l’Arabie saoudite et la Turquie faisaient partie de la poignée de pays qui ont boycotté la réunion en raison de son emplacement.

Le Pakistan, qui n’est pas membre du G20, a été exaspéré par la décision d’organiser la réunion au Cachemire.

Les autorités indiennes ont renforcé la sécurité avant la réunion du groupe de travail sur le tourisme du G20 à Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien, instituant un périmètre massif autour du site et déployant des commandos d’élite pour prévenir les attaques terroristes. (Dar Yasin/AP)

L’Inde « abuse de sa présidence du G20 pour faire avancer son programme colonial », a déclaré lundi à l’AFP le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari depuis Muzaffarabad, la capitale du Cachemire sous administration pakistanaise.

Les responsables indiens ont rejeté les critiques. Le coordinateur en chef de la présidence indienne du G20, Harsh Vardhan Shringla, a déclaré que le Pakistan n’avait pas le droit de s’opposer au G20 ou au Jammu-et-Cachemire, « qui fait partie intégrante de l’Inde, et la réunion qui se tient ici aujourd’hui n’a rien à voir avec eux. »

La région a « passé » des conflits, selon l’Inde

Les autorités indiennes présentes à la réunion du groupe de travail sur le tourisme du G20 ont également défendu la tenue de la réunion à Srinagar, la capitale d’été d’une région agitée.

Les responsables indiens espéraient que la réunion, qui s’est tenue dans la région contestée du Cachemire, montrerait qu’il s’agit d’une zone de « paix et de prospérité » sans danger pour les touristes. L’objectif était de promouvoir la culture traditionnelle du Cachemire et de stimuler le tourisme dans la région, qui a enregistré un nombre record de visiteurs en 2022. (Salimah Shivji/CBC)

« Le Jammu-et-Cachemire est sorti » de la violence, a déclaré Jitendra Singh, ministre adjoint indien des sciences et de la technologie, le premier jour de la réunion.

Il a déclaré que la tenue du sommet était une réussite en soi, tout en vantant la montée spectaculaire du tourisme dans la région montagneuse célèbre pour sa beauté. Un nombre record de touristes, principalement nationaux, ont visité le Cachemire sous contrôle indien l’année dernière – 18,4 millions. Le chiffre de cette année devrait atteindre 20 millions.

« L’homme ordinaire qui marche dans les rues de Srinagar veut faire partie du parcours de développement mené par le Premier ministre Modi », a déclaré Singh.

La réunion du G20 sur le tourisme s’est concentrée sur la mise en valeur du potentiel touristique du territoire contesté, célèbre pour ses montagnes enneigées et ses lacs et rivières scintillants. (Salimah Shivji/CBC)

Cette déclaration a été accueillie par des moqueries incrédules au marché alimentaire de Srinagar.

« Le chômage augmente, les rues sont creusées », a déclaré Riyaz Ahmed. « Est-ce le développement dont ils parlent? » ajouta-t-il en désignant les tables vides des vendeurs sur un chemin de terre.

« La situation est la pire au Cachemire. L’Inde fait ce qu’elle veut. »