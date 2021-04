Les champions d’Asie Vinka et Alfiya Pathan faisaient partie des quatre boxeurs indiens qui se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats du monde juniors masculins et féminins à Kielce, en Pologne. Gitika et Poonam sont les deux autres boxeurs à entrer dans la dernière étape et ont obtenu au moins une médaille de bronze pour le pays.

Tous les quatre boxeurs ont réalisé des performances scintillantes lors de leurs quarts de finale respectifs. La boxeuse Panipat Vinka a blanchi son adversaire colombien Camilo Camela 5-0 dans la catégorie 60 kg, tandis que la championne asiatique junior 2019 Alfiya (+81) a également gagné par la même marge contre la boxeuse hongroise Reka Hoffmann. Jouant dans la catégorie des 57 kg, Poonam a décroché une victoire facile de 5-0 contre Nazerke Serik, du Kazakhstan, pour se qualifier pour les demi-finales.

Gitika (48 kg) a produit un autre spectacle fort en dominant son adversaire, la Roumaine Elisabeth Ostan, dès le départ avec des coups de poing précis et des mouvements rapides qui ont vu l’arbitre arrêter le combat après le premier tour et déclarer le boxeur Haryana vainqueur. Une autre Indienne en action, Khushi (81 kg), a perdu son combat en quart de finale contre Busra Isildar de Turquie.

Chez les hommes, Manish (75 kg) et Sumit (69 kg) ont atteint les quarts de finale dans leurs catégories respectives avec des victoires identiques de 5-0 contre le Jordanien Abdallah Alaarag et le Slovaque Ladislav Horvath respectivement. Pendant ce temps, Akash Gorkha (60 kg) et Vinit (81 kg) n’ont pas pu progresser davantage car ils ont subi des défaites lors de leurs 16 derniers combats respectifs.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici