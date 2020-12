L’Inde a récemment été la cible de beaucoup de ridicules et de blagues après que l’équipe dirigée par Virat Kohli ait marqué 36 points avant de tirer le meilleur parti de sa dernière série de tests contre l’Australie à Adélaïde. La perte spectaculaire pourrait entrer dans l’histoire comme l’un des scores de cricket de test les plus bas de l’histoire. Et le plus bas que l’Inde ait jamais réalisé dans le cricket international.

Alors que les fans de cricket indiens avaient beaucoup à se plaindre, l’actrice Sunny Leone semblait devenir une victime involontaire de la pêche à la traîne sexiste. Surpris? Qu’est-ce que Sunny Leone aurait quelque chose à voir avec le cricket ou la performance lamentable de l’Inde à Adélaïde? Eh bien, consultez certains de ces tweets:

Sunny Leone 38Indian Batting 36 Sunny a gagné par 2 – (@ UsmanKhattak01) 19 décembre 2020

Était-ce un hommage à Sunny Leone pour sa silhouette. # 36 – Cheikh Yawar Ikram (@yawarhere) 19 décembre 2020

Il semble que plusieurs Indiens aient trouvé drôle de comparer le score de l’Inde à la taille du soutien-gorge de Sunny Leone. Aussi effronté et dérangeant que cela puisse paraître, d’innombrables tweets dégradant le corps de Leone ont été diffusés sur Twitter ces derniers jours.

Les tweets ont suscité l’indignation, beaucoup criant à la dépravation.

Pourquoi les hommes trouvent-ils drôle de dire que 36 (en référence au score perdant de l’équipe indienne de cricket en Australie) est inférieur à la taille du soutien-gorge de Sunny Leone. Mis à part le sexisme et la misogynie rampants, pourquoi les hommes nourris de porno penseraient-ils que 36 est un nombre magiquement amusant en termes de taille de soutien-gorge? – ranjona biryani banerji (@ranjona) 22 décembre 2020

La pêche à la traîne est inquiétante mais pas du tout nouvelle, du moins en ce qui concerne Leone, l’ancienne star adulte devenue actrice de Bollywood. Que ce soit ses photos avec ses enfants, ou même des messages basiques, beaucoup pensent souvent que c’est drôle de troller Leone, peu importe si elle le mérite ou non.

Plus tôt dans l’année, le nom de l’actrice était « malicieusement » arrivé en tête de la liste des mérites pour l’admission à un programme de premier cycle d’un collège de Kolkata jeudi. Apparemment, quelqu’un a trouvé drôle d’ajouter son nom à la colonne du nom de la mère de l’élève pour rire. Et le pays a ri.

Pourquoi Leone est-il ciblé de manière aussi flagrante et brutale sur les réseaux sociaux? La réponse pourrait résider dans le fait que de nombreux Indiens continuent de calculer la valeur des femmes en fonction de leur profession et de leur image publique. Si la femme est à l’aise dans sa peau, elle s’expose au ridicule des trolls sexistes. Si une femme décide de se couvrir, elle devient également responsable devant les trolls misogynes (et parfois fanatiques). Pensez à toutes les fois où la fille d’AR Rahman a été critiquée pour avoir insisté pour porter une burkha.

Quand il s’agit de cricket, les femmes sont souvent les sacs de frappe préférés des fans de cricket embarrassés. Alors que l’actrice Anushka Sharma, qui est également l’épouse de Virat Kohli, fait souvent face au poids de sa mauvaise performance, il semble que les Indiens ne soient jamais à court d’une femme à cibler, quel que soit leur chagrin d’amour.