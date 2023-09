L’Inde à la sixième journée des Jeux asiatiques : médaille d’or record du monde dans l’équipe masculine à la carabine 3P à 50 m ; Le trio féminin dirigé par Esha Singh remporte l’argent au pistolet à air comprimé 10 m

Le contingent indien démarre de manière sensationnelle la sixième journée des Jeux asiatiques 2023.

Le trio indien composé d’Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale et Akhil Sheoran a décroché la médaille d’or dans l’épreuve par équipe masculine de 50 m à la carabine 3 positions avec un nouveau record du monde, tandis que le trio composé d’Esha Singh, Palak et Divya Thadigol Subbaraju a décroché une médaille d’argent. pour lancer la journée pour l’Inde.

SUIVEZ LES DERNIÈRES MISES À JOUR ICI : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Carabine 50 m hommes 3 positions (équipe) :

Les records sont faits pour être battus, et c’est exactement ce que pense le trio indien de Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale et Akhil Sheoran ont fait comme ils ont décroché le Or médaille dans l’épreuve masculine de carabine 3P sur 50 m, annonçant ainsi la Chine, hôte.

L’équipe M 50m Rifle 3Ps de 1️⃣, avec le trio – Aishwary Pratap Singh Tomar, @KusaleSwapnilet Akhil Sheoran, ont assuré la journée d’aujourd’hui, commençant la journée sur une note dorée ! Applaudissons nos champions et… pic.twitter.com/YxcsvLXuSG – Médias SAI (@Media_SAI) 29 septembre 2023

Le trio a enregistré un score total colossal de 1769 pointscréant ainsi un nouveau record du monde. Ils ont battu de 8 points le précédent record du monde de 1761 points, établi par les États-Unis.

Le duo composé de Tomar et Kusale a également progressé vers la finale individuelle, tandis que Sheoran n’y est pas parvenu.

Pistolet à air comprimé 10 m femmes (équipe) :

Les tireurs indiens continuent de remporter les médailles alors que le trio indien de Esha Singh, Palak et Divya Thadigol Subbaraju décrocher le argent médaille dans l’épreuve par équipe féminine de pistolet à air comprimé 10 m.

L’Inde a marqué un total de 1731 pointscinq derrière la Chine qui a remporté la médaille d’or avec un nouveau record des Jeux de 1736 points.

Esha (579 points) et Palak (577 points) ont terminé respectivement cinquième et septième et se sont assurés une qualification pour la finale individuelle, tandis que Divya (575 points), qui a terminé 10e, n’a pas pu le faire.

SUIVEZ LES DERNIÈRES MISES À JOUR ICI : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Ces victoires respectives portent le total de l’Inde aux Jeux asiatiques à 27 médaillescomposé de 7 or, 9 argent et 11 bronze. L’Inde est actuellement 5e au classement des médailles aux Jeux asiatiques.