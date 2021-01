Rashi *, 23 ans, une professionnelle de Kolkata, a des sentiments mitigés à propos de 2020. Pour elle, l’année de la coronavirus La pandémie ne concernait pas seulement la maladie – en 2020, Rachi a accepté sa propre maladie mentale.

«Je lutte contre l’anxiété depuis que je suis enfant. Mais 2020 m’a fait réaliser que j’avais besoin de parler à quelqu’un. Cette année a été horrible pour ma santé mentale. Inquiète pour mon travail, stress financier, constamment stressée pour mes parents et leur santé – un jour, je n’en pouvais plus. J’ai craqué. Pendant deux jours, je n’ai pas pu sortir du lit. Je me suis senti physiquement malade alors que je savais qu’il n’y avait techniquement rien de mal avec moi. C’est là que j’ai su que j’avais besoin d’aide », dit Rashi.

Cependant, demander de l’aide était plus facile à dire qu’à faire. Le monde était au milieu d’une pandémie et tout était passé en ligne. Même thérapie.

« Je n’ai jamais été très enthousiaste à l’idée de parler au téléphone. Comment pouvais-je faire une thérapie en ligne? » Dit Rashi, en expliquant à quel point tout le processus l’exaspérait. « Pas seulement le désagrément, j’ai reculé après que de nombreux thérapeutes que j’avais contactés en ligne m’aient dit qu’ils facturaient plus de Rs 1 000 par séance. C’est cher », a déclaré Rashi.

Megha *, 31 ans, un professionnel de l’informatique, avait des scrupules similaires. Megha avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire à l’âge de 22 ans. « Pour quelqu’un qui a un problème spécifique comme le mien, vous avez besoin d’un traitement spécialisé et d’un psychiatre. Mais ce sont pour les riches, comment vais-je payer quatre séances par mois alors que chaque séance m’a coûté Rs 1 500? » Dit Megha.

Mais ce n’est pas surprenant, car l’Inde compte à peine un psychiatre pour 100 000 citoyens. Interrogée sur ce qu’elle veut de différent en 2021, Megha a déclaré: « Les soins de santé mentale doivent devenir plus abordables. C’est toujours un privilège quand ils devraient être considérés comme l’un des produits de première nécessité. »

En Inde, plus de 30 millions de personnes souffrent de problèmes de santé mentale. Mais seule une fraction demande de l’aide. La plupart de ceux qui le font appartiennent aux zones urbaines. Dans les zones rurales, la santé mentale reste un concept étranger. Selon un rapport selon Business Standard, dans les zones rurales, le seul endroit pour les troubles mentaux est un hôpital de district. Selon l’Enquête nationale sur la santé mentale 2015-2016, il n’y a que 0,05 psychiatre pour 100 000 habitants dans le centre de l’Inde. Le nombre augmente à 1,2 dans les régions du sud de l’Inde.

UNE psychiatre de premier plan au Royaume-Uni a dit que le coronavirus La pandémie constitue la plus grande menace pour la santé mentale depuis la seconde guerre mondiale.

Selon un étude, la coronavirus La pandémie (qui peut être classée comme un événement traumatique) peut entraîner des «symptômes de morbidité mentale» chez n’importe qui tout en exacerbant simultanément les symptômes de ceux qui vivent déjà avec des troubles de santé mentale.

Certains des facteurs qui pourraient affecter la santé mentale, en particulier au milieu de la pandémie, sont évidents – la nature en évolution rapide de l’événement, la menace pour soi-même et ses proches, l’impact global sur l’économie, l’emploi, etc.

« La pandémie ne se termine pas de sitôt. Il y a eu tellement de chagrin cette année, et pas le temps même d’en pleurer. Il est nécessaire de faire quelque chose de différent en 2021 », a déclaré Ruchita Chandrasekhar, thérapeute en traumatologie.

Mais la question se pose, le système de santé en Inde n’était-il pas préparé à une telle crise?

En avril, lorsque le coronavirus La pandémie était à son apogée, News18 avait signalé une augmentation du nombre d’appels aux lignes d’assistance au suicide en raison de la pandémie. Dix mois plus tard, le système de santé indien est toujours mal équipé pour faire face à l’épidémie de santé mentale qui a frappé l’Inde, silencieusement mais sûrement, parallèlement à la pandémie.

Bien que les pandémies et les verrouillages soient devenus synonymes de 2020, ils ne sont certainement pas nouveaux en tant que concepts. Ce n’est pas la première fois que le monde est confronté à une pandémie ou à une épidémie de santé mentale qui s’ensuit – et ce ne sera pas la dernière.

La pandémie de grippe de 1918-1919 aurait dû servir d’exemple, exhortant des pays comme l’Inde à accorder la même attention à la santé mentale pendant une pandémie. Selon recherche, les survivants de la grippe espagnole ont signalé une augmentation des troubles mentaux dans les années suivant la pandémie. Ils ont fait état de troubles du sommeil, de dépression, de distraction mentale, d’étourdissements et de difficultés d’adaptation au travail.

Mais malgré les recherches existantes, la santé mentale en Inde a pris du recul pendant la pandémie.

En 2017, le gouvernement indien a adopté le Projet de loi sur la santé mentale qui prenait en considération de multiples aspects, notamment la dépénalisation du suicide et la reconnaissance des droits des personnes atteintes de maladie mentale. Mais il n’inclut pas de directive ou de SOP à suivre en cas de situation traumatique comme une pandémie.

«Une facture généralisée de soins de santé mentale n’est pas suffisante», a expliqué Chandrasekhar. Elle a dit que le besoin de l’heure était «des stratégies d’intervention culturellement congruentes dans une société profondément stigmatisée».

« Si une personne s’inquiète constamment de perdre son emploi, ce qui a été le cas pour tant de personnes au milieu de la pandémie, même la thérapie ne sera pas suffisante pour l’aider. Si les problèmes persistent, il n’y a pas beaucoup de thérapie qui peut faire », dit-elle. .

Le thérapeute a expliqué que la plupart des problèmes de santé mentale en Inde sont liés à des problèmes socio-économiques. Sans équipements de base pour aider les gens à survivre à la pandémie, les facteurs de stress sont nombreux et peuvent entraîner des troubles mentaux. Ces facteurs de stress peuvent être réduits si les problèmes sont résolus. Cela, selon elle, relèverait de stratégies préventives.

«Beaucoup ne comprennent pas que les troubles mentaux peuvent avoir des implications somatiques. Ils peuvent même entraîner des symptômes comme la fièvre et des maux de tête et le stress chronique peut également nuire à l’immunité. Le gouvernement et les organisations privées doivent élaborer des politiques de soins d’urgence pour de telles situations. Par exemple, de meilleures indemnités de départ pour ceux qui perdent leur emploi. Prendre soin de ces aspects peut contribuer grandement à réduire les problèmes de santé mentale », a déclaré Chandrasekhar.

Elle espère également qu’en 2021, le langage autour de la santé mentale s’améliorera et que l’éducation à ce sujet deviendra plus accessible. « Il est peu probable qu’une personne se rende chez un thérapeute et dise qu’elle souffre d’anxiété. Elle est plus susceptible de dire qu’elle ne se sent pas bien ou qu’elle se sent agitée. Il faut des campagnes de sensibilisation financées par le gouvernement, » elle a dit.

Le télé-conseil, ou thérapie à distance, était un concept plutôt obscur avant la pandémie. Bien qu’une poignée d’entre eux la pratiquaient, la plupart des formes de thérapie se déroulaient en face à face. Cependant, cela a changé lorsque la pandémie a frappé. Le changement était paradigmatique, mais fructueux.

« Cela a bien fonctionné pour moi. Je pense que cela a rendu la thérapie plus accessible. Les gens peuvent me parler dans le confort de leur maison et prendre des rendez-vous en travaillant autour de leurs horaires », a expliqué Chandrasekhar.

Les soins de santé mentale en Inde doivent être plus sains et plus complets en 2021. Bien que le projet de loi soit effectivement un pas vers la normalisation et la déstigmatisation des problèmes de santé mentale, il ne tient pas compte des menaces posées par les catastrophes naturelles et les événements traumatisants comme les pandémies. Les campagnes de sensibilisation, par exemple, doivent être priorisées. La guérison doit être rendue plus accessible.

2020 est presque terminée. Une nouvelle année, avec peut-être de nouveaux défis, vous attend. Mais si quoi que ce soit, 2020 a laissé des leçons importantes. D’une part, le système de santé mentale de l’Inde doit être priorisé et réorganisé pour s’adapter à l’avenir aux pandémies et aux crises traumatiques similaires.

* Les noms ont été modifiés pour protéger les identités.