L’INDE est exhortée à imposer un verrouillage national de 15 jours après avoir annoncé un record de 400 000 cas de Covid en une seule journée.

Le sombre décompte de samedi a été suivi par 392 488 cas supplémentaires hier et 3 689 décès supplémentaires.

L'Inde a exhorté à imposer un verrouillage de 15 jours après un record de 400000 cas de Covid en un jour

Le nombre total de morts en Inde s’élève désormais à 215 542 – mais les experts estiment que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Les images de bûchers funéraires en feu et de sacs mortuaires bordant les rues ont continué de choquer le monde et ont conduit à un effort d’aide mondial massif.

Mais les experts affirment que les scènes déchirantes risquent de s’aggraver au cours de la semaine prochaine, alors que l’Inde approche de son apogée.

Le Dr Ranjeev Ranjan, conseiller en chef de l’Institut indien des sciences médicales, a déclaré qu’un verrouillage national était actuellement envisagé.

Il a déclaré que cela briserait le taux de transmission et permettrait au pays de faire face aux vastes pénuries de vaccins et d’oxygène.

La Haute Cour de New Delhi a également déclaré qu’elle commencerait à tenir les responsables locaux au mépris si les pénuries se poursuivaient – déclarant: «L’eau a dépassé la tête. Trop c’est trop. »

Des proches se rassemblent près des corps des victimes décédées des suites de la pandémie de Covid-19[/caption]

Un patient critique de Covid-19 est emmené pour recevoir de l’oxygène gratuit[/caption]

Les États-Unis ont déjà appelé à un verrouillage pour contenir la propagation en Inde.

La Grande-Bretagne s’est engagée hier à envoyer 1 000 autres ventilateurs à la nation sinistrée.

Nous avons déjà fait don de 200 ventilateurs, 495 concentrateurs d’oxygène et trois unités de génération d’oxygène.

Boris Johnson a été contraint d’annuler une visite en Inde mais s’entretiendra avec son homologue, Narendra Modi, mardi alors que la pression monte.

Le Premier ministre a déclaré hier soir: «Les images terribles que nous avons vues en Inde ces dernières semaines sont d’autant plus puissantes en raison du lien étroit et durable entre les peuples du Royaume-Uni et de l’Inde.

«Je suis profondément ému par la vague de soutien que le peuple britannique a apporté au peuple indien et je suis heureux que le gouvernement britannique ait pu jouer notre rôle en fournissant une assistance vitale.

Boris Johnson se dit « profondément ému » par le soutien que le peuple britannique a apporté au peuple indien[/caption]

Dominic Raab doit rencontrer lundi le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar





«Le Royaume-Uni sera toujours là pour l’Inde en cas de besoin.»

Et le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, doit rencontrer lundi le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, en marge des pourparlers du G7 cette semaine à Londres.

Il a ajouté: «Nous devons tous travailler ensemble pour vaincre Covid-19. Personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. «