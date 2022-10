L’Inde a eu une journée sans médaille au Championnat du monde ISSF, ici lundi.

Dans le seul événement de la journée, l’équipe masculine de pistolet à tir rapide de 25 m, le trio indien de Vijay Kumar, Anish et Vijayveer Sidhu a tiré 870 lors de la première étape de qualification pour terminer quatrième et se qualifier pour les huit premiers, où ils ont tiré 556 à terminer septième et se retirer de la compétition.

Les tireurs indiens participeront à une autre épreuve mardi. Jusqu’à présent, ils ont remporté 12 médailles d’or, neuf d’argent et 13 de bronze pour se classer deuxièmes au classement des médailles derrière la Chine.

